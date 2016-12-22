Лицей №4 отметил 25-летие в Рязанской филармонии

Педагоги и ученики лицея подготовили концертную программу, которую представили на сцене. Одним из основных мотивов праздника стало сравнение учебного заведения с Царскосельским лицеем Санкт-Петербурга, который в этом году отмечает 205-летие. Ведущие и артисты подчеркивали, что для обоих лицеев главными принципами были и остаются создание братства учеников и высочайшее качество образования.

На сцене появлялись подростки в образах А. Пушкина и В. Кюхельбекера, танцоры в бальных нарядах XIX века и русских народных костюмах. Кроме того, свои номера педагогам и ученикам лицея дарили образцовый театр танца «Импульс», театр песни «Почемучки» и другие творческие коллективы.

Поздравить директора лицея Надежду Ширенину, преподавателей, детей и их родителей приехали заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, председатель комитета по экономическим вопросам областной Думы Татьяна Гусева, ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев и другие гости. Они вручили учителям лицея грамоты, памятные знаки и подарки за успехи в работе.

Лицей №4 открылся в 1991 году на базе школы №4 с углубленным изучением немецкого языка. Входит в число 500 лучших школ России. На базе лицея проводятся различные курсы и дополнительные занятия. Ученики – неоднократные победители и призеры конкурсов и олимпиад школьников различных уровней, вплоть до всероссийского. Более 90% выпускников поступают в высшие учебные заведения. Педагог лицея З.В. Климентовская – обладатель званий «Учитель года России - 1995» и «Народный учитель России».