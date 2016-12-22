В Рязани уничтожат более 1600 единиц игорного оборудования

Как сообщает сайт УМВД России по области, в Рязани приступили к уничтожению игровых аппаратов и игорного оборудования, которые в разное время изъяли в ходе полицейских рейдов по пресечению незаконной организации и проведения азартных игр.

На территории складского комплекса УМВД России по Рязанской области, расположенного в окрестностях поселка Карцево, с помощью тяжелой техники начали готовить к утилизации «одноруких бендитов». Всего будет уничтожено 1682 единицы игорного оборудования, из них 1574 игорных аппарата, а также аксессуары для организации азартных игр (фишки, компьютерные мониторы и столы для игры в рулетку). Это оборудование изъяли сотрудники полиции в ходе рейдов по пресечению организации игорного бизнеса в регионе в 2014-2016 годах.

Фото с сайта УМВД России по области