Лидерами первенства Рязанской области по мини-футболу среди юношей стали шиловский «Добрыня» и касимовский «Лидер»

На лучших спортплощадках региона стартовало юношеское первенство области по мини-футболу. Матчи проходят в физкультурно-спортивных комплексах Касимова, Скопина, Ряжска, Шилова, Шацка и Александро-Невского. В группе «А» лидирует шиловский «Добрыня», одержавшая победы над командой «Чучково» (2:0) и касимовским «Лидером» (5:1). Следом идет «Лидер», в активе которого – выигранные матчи у клепиковского «Спартака» (5:0), дружины «Лесной» Шиловского района (7:1), в пассиве – поражение от «Добрыни». В группе «Б» игру высокого класса демонстрируют представители ДЮСШ из областного центра, в четырех матчах набравшие максимальное количество очков – 12. Они нанесли поражения командам «Ухолово» (10:0), «Олимпиец-2» (5:0), «Кораблинская ДЮСШ» (3:1) и «Олимпиец-1» (3:0). На три очка от лидера отстают «Кораблинская ДЮСШ», «Скопин», «Олимпиец-1» (Рязань) и ряжский «Спартак».

В ближайшую субботу в Шилове играют «Лидер» и «Чучково», «Атлет» и «Добрыня», «Лесной» и клепиковский «Спартак», «Атлет» и «Лидер», «Чучково» и «Спартак», «Добрыня» и «Лесной», на следующий день в Скопине встречаются «Ухолово» и «Скопин», «Александро-Невский» и «Олимпиец-2», «ДЮСШ» и ряжский «Спартак», «Кораблинская ДЮСШ» и «Олимпиец-1», «Александро-Невский» и «Ухолово», «Скопин» и «ДЮСШ», «Спартак» и «Кораблинская ДЮСШ». Начало первых матчей – в 11.00.