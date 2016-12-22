В Рязани подвели итоги конкурса «Здоровым быть модно»

Как сообщает сайт администрации города, в Рязани в кинотеатре «Люксор» состоялось подведение итогов городского открытого конкурса «Здоровым быть модно». Его организаторами выступили управление образования и молодежной политики города Рязани и городская станция юных техников. Конкурс прошел при поддержке УМВД России по Рязанской области, в нем приняли участие 139 учащихся из 32 школ города и 5 учреждений дополнительного образования. Конкурс проводился среди детей, подростков и молодежи по 4 направлениям «Креативный досуг», «Мы разные, но мы вместе», «Имею право жить», «Дороги БЕЗопасности».

Победителям вручили дипломы и призы.