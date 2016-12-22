В Ночной хоккейной лиге Рязанской области «Автоимпорт» и «Восход СУ-2» сыграли вничью

Обе команды не знали поражений. Шедших без потерь касимовцев устраивал мирный исход, «автомобилисты» сыграли накануне вничью с «Империей», им нужна была только победа. И до 44-й минуты состоявшегося в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский», матча казалось – «Автоимпорт» добьется своего: на две заброшенные капитаном Олегом Смирновым шайбы и точный бросок Андрея Дайниченко «Восход СУ-2» ответил только одним взятием ворот соперников – цель поразил Эдуард Султанаев. И тут инициатива полностью перешла на сторону касимовцев: отличился Юрий Шумкин – вначале он удачно замкнул пас Султанаева, а затем броском завершил комбинацию, начатую Сергеем Барановым и продолженную Алексеем Залесновым. В итоге – 3:3, боевая ничья. В фавориты выходят касимовцы.

Матчем «Восход СУ-2» – «Автоимпорт» в рязанской НХЛ стартовал пятый тур, все поединки которого будут проведены в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский». 2 декабря встретятся «Империя» и «Сокол» (начало – в 23.45), на следующий день – «Витязь» и «Сасово» (22.45), 4 декабря – «Энергия» и «Дядьково» (22.30). Завершит программу тура 5 декабря поединок «Динамо» и «Сталькомплект» (начало – в 19 часов).