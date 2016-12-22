В этом году агропредприятия Рязанской области получили поддержку на создание и модернизацию объектов АПК

Как сообщает сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия области, с прошлого года реализуется новая мера поддержки аграриев, которая подразумевает возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Речь идет о новом строительстве и модернизации картофеле-, плодо- и овощехранилищ, молочных ферм, селекционно-генетических (в животноводстве) и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, тепличных комплексов. Предусмотрено возмещение части прямых понесенных затрат на реализацию проектов, прошедших отбор в минсельхозе России, в размере 20 процентов от сметной стоимости за счет средств федерального бюджета и 1,1 процента – за счет средств областного бюджета.

В этом году отбор на получение компенсации прошли 4 предприятия агропромышленного комплекса Рязанской области. Колхоз имени Ленина Касимовского района, ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района и ООО «Малинищи» Пронского района получили поддержку на строительство и модернизацию молочных комплексов, а ООО «Авангард» Рязанского района – на модернизацию картофелехранилища с установкой оборудования по предпродажной подготовке.

Общий объем выделенных на поддержку средств составил 94,6 миллиона рублей, в том числе 89,6 миллиона рублей было привлечено из федерального бюджета.