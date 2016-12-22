В конкурсе «Мисс Студенчество Рязанской области – 2016» победила представительница Политехнического университета

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, конкурс таланта, творчества и красоты «Мисс Студенчество – 2016» прошел на сцене Рязанского театра драмы. Участниц, гостей и зрителей мероприятия приветствовала заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. Она подчеркнула, что конкурс направлен на формирование культурно-нравственных ценностей и взглядов молодежи, имеет исключительное значение в укреплении межвузовских связей, формировании и развитии системы студенческого самоуправления, положительного позиционирования высшего образования.

В этом году участницами конкурса стали 9 студенток ведущих вузов региона: Елена Власова (РГАТУ имени П.А. Костычева), Алина Гусманова (Рязанский филиал МУ имени С.Ю. Витте), Евгения Егорова (РГМУ имени И.П. Павлова), Вероника Ипатьева (Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета), Анастасия Лунёва (АПУ ФСИН России), Марина Пономарева (РГУ имени С.А. Есенина), Анна Протопопова (Рязанский филиал МГИК), Татьяна Пюрова (РГРТУ), Людмила Шанцева (Рязанский филиал МосУ МВД РФ имени В.Я. Кикотя).

Финал конкурса открыло дефиле участниц, которые представили образы различных театров мира. Среди них – итальянский оперный театр «Ла Скала», Бродвей, Шекспировский театр «Глобус», греческий театр Диониса, Пекинская опера, английский Королевский театр «Ковент-Гарден», Сиднейский оперный театр, французская «Гранд опера» и московский Большой театр. В конкурсе оценивали успеваемость студенток в вузе, их творческие выступления. В туре «Мой герой» девушки рассказали об известных персонажах классических произведений, чей пример их вдохновляет. Завершающим стало дефиле в исторических платьях «Бал Наташи Ростовой».

По итогам конкурса все девушки получили дипломы в различных номинациях, а также подарки от партнеров проекта. Корона и звание «Мисс Студенчество – 2016» достались студентке Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Веронике Ипатьевой. Титул вице-мисс завоевала студентка Рязанского государственного медицинского университета Евгения Егорова.