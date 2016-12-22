В селе Тюшево Рязанского района началось строительство второй очереди поселка комплексной компактной застройки

Жилье в поселке предназначено для работников и молодых специалистов ООО «Авангард» – одного из лучших сельскохозяйственных предприятий области.

При поддержке правительства области и регионального министерства сельского хозяйства в селе Тюшево Рязанского района реализуется проект по созданию 2-й очереди поселка комплексной компактной застройки в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».

В 2010-2012 годах в селе Тюшево был реализован проект комплексной компактной застройки из 44 жилых домов, со всей необходимой инженерной инфраструктурой, спортивной площадкой. Строительство домов велось по индивидуальным проектам. Построенные дома отличаются повышенной комфортностью. Строительство жилья велось на средства ООО «Авангард» и собственных средств застройщиков с применением механизма социальных выплат в рамках программы устойчивого развития сельских территорий.

В этом году начаты работы по инженерному обустройству площадки комплексной компактной застройки из 49 индивидуальных домов. На сегодняшний день за счет средств федерального и областного бюджета в новом поселке осуществляется строительство сетей газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и канализации. В общей сложности на возведение объектов инженерной инфраструктуры поселка в 2016 году будет израсходовано 25,8 млн рублей, в том числе 17,17 млн рублей из федерального бюджета и 8,63 млн рублей из бюджета Рязанской области. Все работы по инженерному обустройству планируется завершить до конца текущего года.

Параллельно за счет собственных средств застройщиков началось строительство нескольких домов. Возведение квартальных дорог и проездов, благоустройство территории запланировано на 2017 год.

Источник: министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области