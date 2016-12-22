В Рязанском художественном музее открылась экспозиция «архитектурной» живописи

На выставке «Живая память» собраны живописные и графические работы художника-монументалиста Юрия Кузнецова, посвященные русской и зарубежной старинной архитектуре

Картины, изображающие русские монастыри, венецианские дворцы и другие здания, создавались в период с 1970-х годов и до 2016 года включительно. Выставку дополняет серия фотопортретов Юрия Павловича, сделанных Е. Кашириным и А. Павлушиным с 1980 по 2010 год.

Увидеть ретроспективу работ автора и поздравить его пришли студенты художественно училища им. Вагнера и его директор Василий Колдин, председатель рязанского отделения Союза художников РФ Алексей Анисимов, начальник отдела развития музеев и библиотек министерства культуры региона Елена Горшкова, а также организаторы выставки и друзья Ю. Кузнецова. Василий Колдин отметил, что работы художника «полны энергии и задора», и пожелал ему творить еще много лет.

Юрий Кузнецов – художник-монументалист, выпускник Московского государственного художественного института им. В.И. Сурикова. Его творческий путь начался в 1960-е гг. Живописец совмещал преподавание в Рязанском художественном училище с работой над монументальными произведениями. Среди них – фасад фабрики «Труженица» в г. Михайлове, «Сергей Есенин» в с. Константинове и другие. В декабре Юрию Павловичу исполнится 85 лет, и он продолжает работать.

Экспозиция «Живая память» будет открыта для посещений до 25 декабря.