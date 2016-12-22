В Рязанском центре по борьбе со СПИДом побывали представители правительства региона и журналисты

Центр по профилактике и борьбе с СПИДом и инфекционными заболеваниями функционирует на территории региона с 1989 года. За это время удалось добиться некоторых успехов в противодействии «чуме XX века». Но профилактика заболевания и его лечение остаются актуальными для здравоохранения. За 10 месяцев текущего года выявлено 240 новых носителей ВИЧ. Это на 8 процентов больше, чем в прошлом году. Врачи связывают это с тем, что все больше людей сдают анализы на антитела к ВИЧ. Сейчас на диспансерном наблюдении находится 2522 жителя региона, лечение получают 1063, в том числе 26 детей, получивших вирус «по наследству» от матерей.

Елена Буняшина осмотрела новые помещения центра, которые оснащены самым современным оборудованием. На ремонт было израсходовано порядка трех миллионов рублей. Рязанской области для приобретения антиретровирусных препаратов выделены федеральные трансферты в размере более 68 миллионов рублей. За счет выделенных федеральных субсидий в размере 7,2 миллиона рублей приобретены тест-системы для диагностики заболевания. Бюджет региона направил 2,3 миллиона рублей на закупку диагностических средств и реактивов для лабораторий.