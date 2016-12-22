Скромное изящество деталей

Областная общественно-политическая газета
21:05 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеЗавтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали В Рязани отметили День энергетика Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм В Рязани сгорел автомобиль Рязанская облдума завершила осеннюю сессию Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»В Рязани для «Театральной России» ищут новое место Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина
Главная страница / Новости Рязани и области
02.12.2016
Просмотров: 310
№225 (5266) |
Двадцать четвёртая полоса
Вернисаж
Версия для печати

Скромное изящество деталей

Живопись Людмилы Климентовской очаровывает тихой красотой
Автопортрет
На снимке: Автопортрет

Старинную архитектуру многие любят за обилие мелочей. Каждый элемент кладки, узор наличников или расположение окон – то, что не сразу бросается в глаза, но помогает создать законченный и приятный глазу облик. Среди художников отношение к деталям разное: кто-то прорисовывает все, кто-то пишет размашисто и броско. Полотна заслуженного художника РФ Людмилы Климентовской похожи в этом смысле на старинные здания: общую гармонию создают и крупные фрагменты, и мельчайшие черточки. Тем более что к теме архитектуры художница обращалась неоднократно.

В 2016 году в Рязани отмечают 100-летие со дня рождения Людмилы Александровны. Художница родилась в селе Занино-Починки Рязанской губернии (сейчас это Шиловский район). До того, как поступить в Рязанское художественное училище, девушка получила специальность в фабрично-заводском училище Касимова и работала на местной фабрике «Красный текстильщик». В 1939 году после окончания Рязанского художественно-музыкального техникума Людмила переехала в Ленинград, работала в академическом театре оперы и балета имени С.М. Кирова.

В 1941 году Людмила Александровна снова вернулась в Рязанскую область – сначала преподавать в средней школе, а затем руководить областным художественным музеем.

В экспозиции, которая работает в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская», – немало рисунков, которые Людмила Климентовская сделала в конце войны, в 1945 году. Запечатленные ею старинные дома на улицах Салтыкова-Щедрина и Скоморошинской «изящны» и даже немного «игривы» – для современных зрителей это привет из прошлого и напоминание о том, что красота присутствует в жизни даже в самые сложные времена.

Большая часть выставки – прекрасные неброские работы маслом, среди которых есть и натюрморты с цветами, и крохотные пейзажные зарисовки, и крупные полотна, показывающие всю прелесть природы средней полосы. Выставку составляли из собраний Рязанского областного государственного музея имени И.П. Пожалостина, Калужского музея изобразительных искусств, Калужского объединенного музея-заповедника, а также Мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова. Всюду, даже в самых маленьких картинах, видно, какое внимание Людмила Александровна уделяла деталям. Полотно «Мещерский край – родина К.Э. Циолковского» при ближайшем рассмотрении словно впускает тебя в сырой и гулкий весенний лес. Вот наивные соцветия ивы, желтые и пушистые, вот пожухлые травинки, поднимающиеся после сна под снегом, вот рябь на разлившейся воде… Но стоит отойти на несколько метров, и пейзаж разворачивается перед тобой во всей красе.

И что бы ни изображала Людмила Климентовская – букет в переливчатой стеклянной вазе, виды Калуги, где она прожила много лет, Успенский собор Рязанского кремля – магия приближения присутствует везде. А ингредиенты ее просты – интересные цветовые сочетания, широта души и размаха кисти и внимание к каждой детали. Ощущение Родины, конечно, складывается не из деталей – но именно с них может начаться большая любовь к родномум краю, которой хватит и на будущие поколения.

Статья опубликована в номере 225 (5266) от 02 декабря 2016 года
На стыке осени и зимы
Иван Назаров
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
В регионе растет рождаемость
Об этом 1 декабря заявила заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Решаем сообща
Состоялось совместное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ЦФО
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Главное – профилактика
В Рязанском центре по борьбе со СПИДом побывали представители правительства области и журналисты
Михаил Скрипников
Событие
Самостоятельный курс
Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию
Событие
Задачи для региона
Губернатор Олег Ковалев принял участие в церемонии оглашения послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Лицейская годовщина
Одна из лицейских школ Рязани отметила 25-летие
Татьяна Клемешева
АПК
Вести АПК
Событие
Неделя глазами экспертов
Читатель - газета
Будет ли меняться система городского освещения?
Читатель - газета
Сладость – в радость
Читатель - газета
Крутилин поможет
Татьяна Банникова
Читатель - газета
Важный документ за пару минут
Читатель - газета
Газопровод строили мы!
Актуально
Берегите нервы
Актуально
«Яндекс» запишет к доктору
Компания готовит сервис оказания дистанционных медицинских услуг, помогающий докторам связаться по видеосвязи с пациентами
Собеседник
Будни районного суда
Будем учиться работе с коллегией присяжных
Культура
Об одном – на разных языках
XI Международный медиафорум молодых журналистов Европы и Азии «Диалог культур» глазами наших участников
Спорт
Сила, ум и красота
В областном центре выбрали лучшую спортшколу и ее представителей
Елена Серебрякова
Спорт
Осваиваем роуп скиппинг
Руслан Немировский стал в новом для себя виде спорта победителем Кубка ЦФО
Вячеслав Астафьев
Спорт
В честь маршала Жукова
Рязанцы окунулись в прорубь вместе с пятикратной чемпионкой мира по зимнему плаванию Ниной Ермиловой
Вячеслав Астафьев
Спорт
Новости спорта
Вячеслав Астафьев
РВ ТВ
Слово правит миром
Павел Любимцев – о занимательных историях, чтецком искусстве и актерской профессии
Димитрий Соколов
Тема дня
Редкости на экране
Как и где в Рязани смотрели и смотрят «малое кино»
Татьяна Клемешева
Наши новости
Ради мира на земле
25 лет назад рабочая группа приступила к созданию «Книги Памяти» Рязанской области
Елена Серебрякова
Наши новости
Гражданам XXI века
В Сасовском индустриальном колледже имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова подросткам помогают постигать правовые знания
Наши новости
Детской организации помогут взрослые
Каким быть региональному отделению Российского движения школьников
Татьяна Банникова
Стиль жизни
Мастера на все руки
Индустрия хенд-мейд изделий в Рязани набирает обороты
Елена Серебрякова
Новости
От пятницы до пятницы
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru