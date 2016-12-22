Скромное изящество деталей

Живопись Людмилы Климентовской очаровывает тихой красотой

Старинную архитектуру многие любят за обилие мелочей. Каждый элемент кладки, узор наличников или расположение окон – то, что не сразу бросается в глаза, но помогает создать законченный и приятный глазу облик. Среди художников отношение к деталям разное: кто-то прорисовывает все, кто-то пишет размашисто и броско. Полотна заслуженного художника РФ Людмилы Климентовской похожи в этом смысле на старинные здания: общую гармонию создают и крупные фрагменты, и мельчайшие черточки. Тем более что к теме архитектуры художница обращалась неоднократно.

В 2016 году в Рязани отмечают 100-летие со дня рождения Людмилы Александровны. Художница родилась в селе Занино-Починки Рязанской губернии (сейчас это Шиловский район). До того, как поступить в Рязанское художественное училище, девушка получила специальность в фабрично-заводском училище Касимова и работала на местной фабрике «Красный текстильщик». В 1939 году после окончания Рязанского художественно-музыкального техникума Людмила переехала в Ленинград, работала в академическом театре оперы и балета имени С.М. Кирова.

В 1941 году Людмила Александровна снова вернулась в Рязанскую область – сначала преподавать в средней школе, а затем руководить областным художественным музеем.

В экспозиции, которая работает в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская», – немало рисунков, которые Людмила Климентовская сделала в конце войны, в 1945 году. Запечатленные ею старинные дома на улицах Салтыкова-Щедрина и Скоморошинской «изящны» и даже немного «игривы» – для современных зрителей это привет из прошлого и напоминание о том, что красота присутствует в жизни даже в самые сложные времена.

Большая часть выставки – прекрасные неброские работы маслом, среди которых есть и натюрморты с цветами, и крохотные пейзажные зарисовки, и крупные полотна, показывающие всю прелесть природы средней полосы. Выставку составляли из собраний Рязанского областного государственного музея имени И.П. Пожалостина, Калужского музея изобразительных искусств, Калужского объединенного музея-заповедника, а также Мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова. Всюду, даже в самых маленьких картинах, видно, какое внимание Людмила Александровна уделяла деталям. Полотно «Мещерский край – родина К.Э. Циолковского» при ближайшем рассмотрении словно впускает тебя в сырой и гулкий весенний лес. Вот наивные соцветия ивы, желтые и пушистые, вот пожухлые травинки, поднимающиеся после сна под снегом, вот рябь на разлившейся воде… Но стоит отойти на несколько метров, и пейзаж разворачивается перед тобой во всей красе.

И что бы ни изображала Людмила Климентовская – букет в переливчатой стеклянной вазе, виды Калуги, где она прожила много лет, Успенский собор Рязанского кремля – магия приближения присутствует везде. А ингредиенты ее просты – интересные цветовые сочетания, широта души и размаха кисти и внимание к каждой детали. Ощущение Родины, конечно, складывается не из деталей – но именно с них может начаться большая любовь к родномум краю, которой хватит и на будущие поколения.