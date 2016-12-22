От пятницы до пятницы

Областная общественно-политическая газета
21:12 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали Рязанская облдума завершила осеннюю сессию В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий В Рязани отметили День энергетика Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеЗавтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет В Рязани для «Театральной России» ищут новое место В Рязани сгорел автомобиль Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде
Главная страница / Новости Рязани и области
02.12.2016
Просмотров: 293
№225 (5266) |
Двадцать вторая полоса
Новости
Версия для печати

От пятницы до пятницы

О любви на разных языках (27 ноября)

11-30-27 В Рязани подвели итоги I Международного фестиваля «Свидания на Театральной», проходившего с 21 по 27 ноября. Большая часть наград уехала в город Алматы.

В течение недели рязанцы увидели семь спектаклей о любви в исполнении коллективов из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Костромы, Таганрога, а также театров из Казахстана, Сербии и Германии. По итогам жюри определило победителей в семи номинациях. Пять наград из восьми возможных (в номинации «Лучшая роль второго плана» определено два победителя) получил Государственный академический русский театр драмы имени Лермонтова (г. Алматы, Республика Казахстан). Постановка труппы «Ромео и Джульетта» признана лучшим спектаклем фестиваля.

Наследие святителя (28 ноября)

11-30-29 

В Успенском Вышенском монастыре состоялись юбилейные X Феофановские чтения. На них приехали представители духовных школ и государственных вузов, богословы, специалисты в области отечественной патрологии, филологи, историки, педагоги. «Проведение Феофановских чтений – часть большой работы по сохранению наследия великого духовного наставника», – сказал, обращаясь к участникам чтений, первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин.

В этом году вышел первый из пяти томов «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского». Участники чтений говорили об истории ее создания, обсуждали педагогический потенциал святоотеческого наследия, концепцию создания специализированной кадетской школы-интерната на базе Вышенско-Куплинской школы.

Сплоченный экипаж (28 ноября)

11-30-31 В Рязани, в Центре боевого применения и переучивания летного состава, чествовали ветеранов Дальней авиации, совершивших восхождение на Эльбрус летом 2016 года. Решением совета ветеранов Дальней авиации за мужество, самоотверженность и волю, проявленные при восхождении на Эльбрус, участники экспедиции награждены памятными медалями «Генерал-майор авиации Шидловский Михаил Владимирович» (1856-1918). Восхождение было приурочено к 160-летию основателя Дальней авиации – Михаила Шидловского.

– На вершине с отметкой 5642 метра участники похода развернули флаг ветеранской организации. Это полотнище нам было вручено 16 апреля 2016 года в Театре Российской Армии на традиционной встрече ветеранов Дальней авиации, – рассказал старший группы военный летчик-снайпер, подполковник запаса Владимир Воробьев.

Теперь этот флаг будет установлен в Музее Дальней авиации в Рязани.

Юбилейный сертификат (28 ноября)

11-30-28 

В Рязани выдали 50-тысячный сертификат на материнский капитал. Его обладателем стала семья Носовых, у которых в этом году родились двойняшки (сын и дочь). Средства маткапитала – 453 тысячи рублей – супруги Ольга и Максим намерены направить на улучшение жилищных условий, поскольку в квартире, где они живут с тремя детьми (а у Носовых есть еще старшая дочка), уже тесновато.

Всего в Рязанской области уже больше 26 тысяч семей за счет средств материнского капитала улучшили свои жилищные условия.

Предчувствие праздника (29 ноября)

 

11-30-32 В Рязани начали подготовку к Новому году. В середине недели новогодняя елка появилась на площади Театральной. Всего город украсят 33 праздничных дерева, которые установят на центральных площадях и в самых многолюдных местах. Все ели будут искусственными.

Слово – пассажирам (30 ноября)

11-30-33 

На вокзале «Рязань-2» прошла акция РЖД «Час пассажира». На диалог с пассажирами вышли сотрудники транспортной полиции и работники вокзала. Они отвечали на вопросы граждан о том, почему на Ряжск отменена электричка, а здание вокзала в Кораблине утром открывается только за 10 минут до отправления поезда, платформу в Шевцове не посыпают песком во время гололеда, а поезд из Москвы на Воронеж стоит только две минуты.

Пассажиры получили ответы на все свои вопросы. Подобные социально значимые акции проводятся на РЖД раз в квартал. Люди уже привыкли к ним и используют как скорую помощь в решении своих насущных проблем.

Идеи от Кулибиных (30 ноября)

11-30-34 В Рязани выбрали лучшие научно-технические разработки молодежи. Областной конкурс «Рязанские Кулибины» собрал в этом году более 180 участников из 24 образовательных учреждений региона.

Всего на суд жюри было представлено 77 проектов. Заключительный этап конкурса состоялся в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета. Студенты техникумов, колледжей и других учебных заведений представляли разработки, посвященные строительству дорог и зданий, моделированию и конструированию, робототехнике, помощи людям с ограниченными возможностями и другим темам.

Статья опубликована в номере 225 (5266) от 02 декабря 2016 года
Мастера на все руки
Индустрия хенд-мейд изделий в Рязани набирает обороты
Елена Серебрякова
На стыке осени и зимы
Иван Назаров
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
В регионе растет рождаемость
Об этом 1 декабря заявила заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Решаем сообща
Состоялось совместное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ЦФО
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Главное – профилактика
В Рязанском центре по борьбе со СПИДом побывали представители правительства области и журналисты
Михаил Скрипников
Событие
Самостоятельный курс
Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию
Событие
Задачи для региона
Губернатор Олег Ковалев принял участие в церемонии оглашения послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Лицейская годовщина
Одна из лицейских школ Рязани отметила 25-летие
Татьяна Клемешева
АПК
Вести АПК
Событие
Неделя глазами экспертов
Читатель - газета
Будет ли меняться система городского освещения?
Читатель - газета
Сладость – в радость
Читатель - газета
Крутилин поможет
Татьяна Банникова
Читатель - газета
Важный документ за пару минут
Читатель - газета
Газопровод строили мы!
Актуально
Берегите нервы
Актуально
«Яндекс» запишет к доктору
Компания готовит сервис оказания дистанционных медицинских услуг, помогающий докторам связаться по видеосвязи с пациентами
Собеседник
Будни районного суда
Будем учиться работе с коллегией присяжных
Культура
Об одном – на разных языках
XI Международный медиафорум молодых журналистов Европы и Азии «Диалог культур» глазами наших участников
Спорт
Сила, ум и красота
В областном центре выбрали лучшую спортшколу и ее представителей
Елена Серебрякова
Спорт
Осваиваем роуп скиппинг
Руслан Немировский стал в новом для себя виде спорта победителем Кубка ЦФО
Вячеслав Астафьев
Спорт
В честь маршала Жукова
Рязанцы окунулись в прорубь вместе с пятикратной чемпионкой мира по зимнему плаванию Ниной Ермиловой
Вячеслав Астафьев
Спорт
Новости спорта
Вячеслав Астафьев
РВ ТВ
Слово правит миром
Павел Любимцев – о занимательных историях, чтецком искусстве и актерской профессии
Димитрий Соколов
Тема дня
Редкости на экране
Как и где в Рязани смотрели и смотрят «малое кино»
Татьяна Клемешева
Наши новости
Ради мира на земле
25 лет назад рабочая группа приступила к созданию «Книги Памяти» Рязанской области
Елена Серебрякова
Наши новости
Гражданам XXI века
В Сасовском индустриальном колледже имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова подросткам помогают постигать правовые знания
Наши новости
Детской организации помогут взрослые
Каким быть региональному отделению Российского движения школьников
Татьяна Банникова
Вернисаж
Скромное изящество деталей
Живопись Людмилы Климентовской очаровывает тихой красотой
Татьяна Клемешева
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru