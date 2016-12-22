От пятницы до пятницы

О любви на разных языках (27 ноября)

В Рязани подвели итоги I Международного фестиваля «Свидания на Театральной», проходившего с 21 по 27 ноября. Большая часть наград уехала в город Алматы.

В течение недели рязанцы увидели семь спектаклей о любви в исполнении коллективов из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Костромы, Таганрога, а также театров из Казахстана, Сербии и Германии. По итогам жюри определило победителей в семи номинациях. Пять наград из восьми возможных (в номинации «Лучшая роль второго плана» определено два победителя) получил Государственный академический русский театр драмы имени Лермонтова (г. Алматы, Республика Казахстан). Постановка труппы «Ромео и Джульетта» признана лучшим спектаклем фестиваля.

Наследие святителя (28 ноября)

В Успенском Вышенском монастыре состоялись юбилейные X Феофановские чтения. На них приехали представители духовных школ и государственных вузов, богословы, специалисты в области отечественной патрологии, филологи, историки, педагоги. «Проведение Феофановских чтений – часть большой работы по сохранению наследия великого духовного наставника», – сказал, обращаясь к участникам чтений, первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин.

В этом году вышел первый из пяти томов «Летописи жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского». Участники чтений говорили об истории ее создания, обсуждали педагогический потенциал святоотеческого наследия, концепцию создания специализированной кадетской школы-интерната на базе Вышенско-Куплинской школы.

Сплоченный экипаж (28 ноября)

В Рязани, в Центре боевого применения и переучивания летного состава, чествовали ветеранов Дальней авиации, совершивших восхождение на Эльбрус летом 2016 года. Решением совета ветеранов Дальней авиации за мужество, самоотверженность и волю, проявленные при восхождении на Эльбрус, участники экспедиции награждены памятными медалями «Генерал-майор авиации Шидловский Михаил Владимирович» (1856-1918). Восхождение было приурочено к 160-летию основателя Дальней авиации – Михаила Шидловского.

– На вершине с отметкой 5642 метра участники похода развернули флаг ветеранской организации. Это полотнище нам было вручено 16 апреля 2016 года в Театре Российской Армии на традиционной встрече ветеранов Дальней авиации, – рассказал старший группы военный летчик-снайпер, подполковник запаса Владимир Воробьев.

Теперь этот флаг будет установлен в Музее Дальней авиации в Рязани.

Юбилейный сертификат (28 ноября)

В Рязани выдали 50-тысячный сертификат на материнский капитал. Его обладателем стала семья Носовых, у которых в этом году родились двойняшки (сын и дочь). Средства маткапитала – 453 тысячи рублей – супруги Ольга и Максим намерены направить на улучшение жилищных условий, поскольку в квартире, где они живут с тремя детьми (а у Носовых есть еще старшая дочка), уже тесновато.

Всего в Рязанской области уже больше 26 тысяч семей за счет средств материнского капитала улучшили свои жилищные условия.

Предчувствие праздника (29 ноября)

В Рязани начали подготовку к Новому году. В середине недели новогодняя елка появилась на площади Театральной. Всего город украсят 33 праздничных дерева, которые установят на центральных площадях и в самых многолюдных местах. Все ели будут искусственными.

Слово – пассажирам (30 ноября)

На вокзале «Рязань-2» прошла акция РЖД «Час пассажира». На диалог с пассажирами вышли сотрудники транспортной полиции и работники вокзала. Они отвечали на вопросы граждан о том, почему на Ряжск отменена электричка, а здание вокзала в Кораблине утром открывается только за 10 минут до отправления поезда, платформу в Шевцове не посыпают песком во время гололеда, а поезд из Москвы на Воронеж стоит только две минуты.

Пассажиры получили ответы на все свои вопросы. Подобные социально значимые акции проводятся на РЖД раз в квартал. Люди уже привыкли к ним и используют как скорую помощь в решении своих насущных проблем.

Идеи от Кулибиных (30 ноября)

В Рязани выбрали лучшие научно-технические разработки молодежи. Областной конкурс «Рязанские Кулибины» собрал в этом году более 180 участников из 24 образовательных учреждений региона.

Всего на суд жюри было представлено 77 проектов. Заключительный этап конкурса состоялся в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета. Студенты техникумов, колледжей и других учебных заведений представляли разработки, посвященные строительству дорог и зданий, моделированию и конструированию, робототехнике, помощи людям с ограниченными возможностями и другим темам.