Мастера на все руки

Индустрия хенд-мейд изделий в Рязани набирает обороты

Спрос на эксклюзив ручной работы по сходной цене растет, что подталкивает мастеров придумывать и развивать различные виды творчества. Чего только не создают рязанцы своими умелыми руками!..

Координатор сообщества мастеров в Рязани Алена Соловова рассказывает, что большинство любителей рукоделия – это женщины, которые ушли в декретный отпуск и неожиданно открыли в себе творческие таланты.

Но, как всегда, возникала проблема с реализацией продукции. Около года назад нам выделили небольшой павильон «АРТфолио» в торговом центре «Малина». Там можно увидеть практически весь ассортимент рязанского хэнд-мэйда, приобрести понравившиеся вещи и пообщаться с их авторами. Мастера дежурят в бутике по очереди, рассказала Алена.

Кованая сказка

Денис Тучс открыл в себе любовь к художественной ковке случайно. Изначально его работа была связана с торговлей, но интерес тянул парня в сторону рабочих профессий. Он пробовал себя в работе с камнем и в создании художественных скульптур из металла и камня в мастерских. Затем устроился на производство металлических дверей разнорабочим, но в отделе кадров навыкам талантливого парня нашли другое применение: так он попал в кузню.

– Кузнец художественной ковки – человек, сочетающий в себе множество навыков и личностных качеств: последовательность всех процессов должна быть продумана, обязателен художественный взгляд на мир, навыки рисования, знание физических процессов в металле, температурных режимов работы с ним, – подчеркивает Денис. – Этому нельзя научиться сразу. Только спустя примерно три года приходят какое-то понимание и чутье и вместе с ними – бесконечный горизонт возможностей этого прикладного искусства.

В своей работе молодой мастер отдает предпочтение небольшим предметам интерьера: вешалки для одежды, подсвечники, оправы для зеркал, каминные наборы, цветочницы, сувенирные розы и подковы. Все делает вручную, вкладывая в каждое изделие часть души.

В подарок – надежда на счастье

Татьяна Колпакова, оказавшись в декрете, открыла для себя удивительный мир топиария. И начался полет фантазии у молодой мамы, ведь сколько тем, столько и символики для дерева счастья.

– Кто-то заказывает топиарий на день свадьбы молодоженам или на годовщину родителям, и, конечно же, в такой композиции присутствуют светлые тона, голубки, кольца. Для осенних деревьев используются кленовые листики, ягодки, оформление в красно-желто-оранжевых тонах. В новогодних топиариях – шарики, шишки, мишура, гирлянды. Денежные деревья делаю как из монет, так и из сувенирных купюр. И, кстати, довольные обладатели потом пишут, что дерево работает, привлекает в дом финансы, – рассказывает Татьяна.

По словам мастерицы, главную сложность вызывает поиск нужного материала. В Рязани немного магазинов товаров для творчества, и цены в них высоки. Приходится умелице заказывать цветы еврокачества из других городов России.

С пеной или без?

А Светлана Семенова давно не покупает мыло в магазине. Вот уже лет пять она изготавливает его сама. Способы и технологи испробовала разные, но больше всего Светлане понравилось делать мыло «с нуля».

– Технология интересна тем, что, добавляя в раствор различные масла в разных пропорциях, можно получить мыло с разными свойствами: или с пышной пеной, или не сильно мылящееся, но с кремовой текстурой, или с сильными очищающими свойствами, – отмечает Светлана. – Оно отличается по своим тактильным ощущениям от фабричного и от мыла из основы. Делаю его для себя и близких.

Но основное требование при изготовлении мыла с нуля – соблюдение техники безопасности. При ее нарушении можно получить химический ожог.

Вам Путина или Шерлока Холмса?

Мастерица текстильных кукол Галина Юцикова открыла в себе творческие таланты, уже практически выйдя на пенсию. Искала в Интернете объемное панно, а наткнулась на чулочных кукол. И теперь в ее коллекции изделий: многочисленные Бабки-ежки, повара, Дед Мороз и Снегурочка, дракон, десантники, полицейский, мушкетер, Шерлок Холмс, капитан Немо, мастер Йода из «Звездных войн» и даже Президент Владимир Путин в кимоно. Есть куклы в полный человеческий рост и портретные, сделанные по фотографиям людей.

– Самое сложное – это изготовление лица, где нужно «прорисовать» детали мимики. Ведь тело никто не видит, и у всех под одеждой оно одинаковое. Еще кропотливая работа – это обувь. Приходится быть и кукольницей, и швеей, и сапожником, – улыбается Галина.

Вот к Новому году ее попросили сделать трех музыкантов-оркестрантов из фильма «Карнавальная ночь» и Людмилу Гурченко. С мужчинами мастерица справилась, а вот главная актриса так и не получилась. Не все образы можно сделать. Но любой опыт приносит Галине новые идеи и удовольствие от работы.

Мамины сокровища

Мила Завалишина с детства обожала мастерить что-то своими руками. И, однажды сделав пару открыток в подарок близким, увлекалась скрапбукингом. Это способ хранения личной и семейной истории в виде фотографий, газетных вырезок, рисунков, записей и других памятных мелочей. Изделий, изготовленных в этой технике, – великое множество: эксклюзивные конверты, свадебные пригласительные, блокноты, альбомы, книги пожеланий, обложки на паспорт, коробочки для хранения памятных вещей, шкатулки для молодых мам…

– Бывает, что меня, как любого творческого человека, идеи посещают одна за другой, тогда только успевай записывать или зарисовывать, – говорит девушка. – А бывают дни, когда берешь в руки бумагу, а новых идей нет. В такие дни делаю паузу, даю себе отдохнуть и жду вдохновения. Ведь все работы должны отличаться друг от друга и приносить радость.

Повелительница стекла

Ирина Ягодкина вслед за мужем Иваном, который занимается ювелирным делом, решила поискать себя в творчестве и влюбилась в технику «лэмпворк»: художественная обработка стекла в пламени горелки.

– Изготовление изделий из стекла завораживает. Вся работа происходит в огне, а затем из пламени заготовка попадает в печку на несколько часов. Потом происходит медленное остывание, конечная обработка украшения и сушка. В основном я делаю кулоны, перстни, броши, бусы, комплекты, – рассказывает Ирина. – Самое интересное – создавать украшение для конкретного человека, зная его лично, его характер, стиль одежды. Тогда вещи получаются с особой энергетикой, как будто именные.

Для желающих узнать о лэмпворке больше в студии Ягодкиных проводятся мастер-классы и дни открытых дверей, ближайший из которых состоится 3 декабря.

Ручная работа во все времена имела своих почитателей и особенно ценилась в элитных кругах. А сегодня хенд-мейд доступен не только светским львицам, но и всем желающим. Главное – найти свой стиль…

Для детей и для взрослых

Вера Егерева активно занялась рукоделием для своих детей: Андрюши, Лизы и Сашеньки. Сначала вязала одежду, делала броши, заколки, а потом перешла на мягкие игрушки в стиле Татьяны Коннэ. Первая кукла, которую старшие дети сразу окрестили в честь младшего братика «Маленьким Сашенькой», сразу облюбовала главную полку в доме в качестве талисмана. Вторая – Маруся – стала любимой игрушкой дочки Лизы. Ну а потом образы посыпались как из рога изобилия.

– Важно продумать все детали: от цвета волос до формы ботиночек, – рассказывает Вера. – И некоторые клиенты покупают куклу для украшения интерьера, а другие хотят, чтобы ребенок с ней играл, и просят сменный комплект одежды.

Шьет свои изделия Вера Егерева ночью. К такому режиму дня привыкла и без рукоделия уже не может. Говорит, что каждую куклу делает как для себя и потом с грустью с ней расстается.