Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
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02.12.2016
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№225 (5266) |
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Ради мира на земле

25 лет назад рабочая группа приступила к созданию «Книги Памяти» Рязанской области
Ради мира на земле

В торжестве по этому поводу, которое состоялось в Доме общественных организаций, приняли участие представители регионального правительства, ветераны Великой Отечественной войны, члены рабочей группы по изданию «Книги Памяти», руководители общественных организаций.

В 1989 году было принято постановление ЦК КПСС «О Всесоюзной «Книге Памяти», которое стало важным шагом в увековечении памяти павших советских воинов. Согласно ему, ее нужно было издать к 50-летию Победы – 9 мая 1995 г. В Москве была создана редколлегия, возглавляемая генералом армии Шкадовым. В регионах также создавались редколлегии и рабочие группы. Соответствующее решение было принято и администрацией Рязанской области. 

Первичный сбор материалов проводился через военкоматы, при участии советов ветеранов, краеведов, библиотек, школьников. Как вспоминает Елена Поздняк, которая в то время была главным архивистом Государственного архива Рязанской области, это была огромная работа по систематизации данных, проверке всех сведений и подготовке их к печати.

В Рязани первый том вышел в 1994 году, изданный московским издательством. При подготовке второго тома, который уже издавался в Рязани рекламно-издательской фирмой «Стиль», была проведена большая работа по подготовке приложений, которые позволяли читателям разобраться в произошедших изменениях в административно-территориальном делении, разъясняли специфические военные термины. Кроме того, в «Книге Памяти» впервые появились фотографии нашего земляка из Сасова, фотокорреспондента Михаила Савина, который прошел всю войну и оставил потомкам ценную фотолетопись.

В этом рязанцам помогали члены рабочей группы «Книги Памяти» города Москвы, сотрудники Центрального музея Великой Отечественной войны. Оформление «Книги Памяти» Рязанской области выполнил известный рязанский художник Вадим Конопкин.

Но объем собранной информации оказался настолько велик, что после 50-летия Победы работа активно продолжилась и идет до сих пор. На данный момент в Рязанской области издано тринадцать томов «Книги Памяти» (в том числе о погибших в локальных конфликтах в послевоенный период) и шесть книг «Солдаты Победы» об участниках Великой Отечественной войны, вернувшихся домой. В настоящее время сдан в печать седьмой том. 

Кроме поименных списков фронтовиков, в книгах представлены архивные материалы, биографические очерки, фотографии, статьи. Всю эту информацию собирали и собирают неравнодушные люди разных возрастов, статусов, профессий.

– Мне довелось принимать непосредственное участие в работе над подготовкой второго тома «Книги Памяти» в качестве главного редактора рекламно-издательской фирмы «Стиль» и подготовке первого тома книги «Солдаты Победы», когда была ответственной за эту работу в министерстве по делам территориальных образований, – рассказывает Ирина Астахова. – Ценность «Книги Памяти» в том, что это не просто списки погибших и пропавших без вести. Это и большой, основанный на документах исторический, справочный материал, связанный с периодом Великой Отечественной войны как по Рязанской области в целом, так и по городам и районам.

Вице-губернатор Сергей Филимонов вручил почетные региональные награды участникам рабочей группы, отметив, что правительство региона сделает все, чтобы в печать вышли все тома и ни один воин не остался забытым.

– С каждым, кто открывает «Книгу Памяти», говорят участники Великой Отечественной войны. Они выступают свидетелями тех страшных событий и хранят память о войне и Победе ради мира на земле, – подчеркнул Сергей Филимонов.

Почетный знак Губернатора «За заслуги перед Рязанской областью» получила ответственный секретарь рабочей группы Ильда Антошина, которая отметила, что это общая награда для всех, кто принимал участие в создании «Книги Памяти».

– Отрадно, что к этому процессу подключилась и молодежь. Активно ведут сбор информации школьники. Во многих деревнях и селах жители стали создавать свои «Летописи Памяти», посвященные односельчанам-фронтовикам, – рассказала Ильда Николаевна. – «Книга Памяти» учит жизни и подает пример через судьбы защитников Отечества. Молодое поколение, которое пришло на смену доблестным предкам, должно вырасти достойным.

Знак Губернатора «За усердие» получили художник-дизайнер рабочей группы с 1999 года Нурислан Ибрагимов и научный руководитель рабочей группы с 2012 года, доктор исторических наук Елена Кирьянова.

От областной Думы подарки вручила депутат Татьяна Панфилова.

– Спасибо вам за драгоценный архив, за память о тех, кто не вернулся с войны. Эти книги – бесценный клад, важность которого будет возрастать с каждым годом, – сказала она.

Торжественная часть вечера сопровождалась выступлениями творческих коллективов города Рязани.

Статья опубликована в номере 225 (5266) от 02 декабря 2016 года
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