Областная общественно-политическая газета
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02.12.2016
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№225 (5266) |
Двадцатая полоса
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Детской организации помогут взрослые

Каким быть региональному отделению Российского движения школьников

Об этом шел разговор на состоявшем в Доме общественных организаций Рязани областном педагогическом совете, который собрал заместителей директоров по воспитательной работе рязанских школ.

Выступившая перед коллегами начальник управления социализации и государственной поддержки детства министерства образования Рязанской области Надежда Куликова, отмечая значение детских общественных организаций, которые существуют сейчас, подчеркнула: ничто из того, что создано, не будет ломаться и переделываться. Российское движение школьников должно объединить все, что накоплено, и реальными делами доказать свою нужность для детей, вызвать у них интерес.

Некоторый опыт Российское движение школьников уже накопило. Его «ростки» появились в 85 регионах России, в том числе и в Рязанской области. Детское движение апробируется у нас в десяти пилотных школах (в областном центре и в районах), основную нагрузку по его развитию несут педагоги, и в качестве первопроходцев все они были награждены на педсовете дипломами.

Председателем регионального отделения РДШ по праву является директор Льговской средней школы Рязанского района Сергей Хлыстов, который в 90-е годы создал первую в нашей области после крушения пионерии детскую общественную организацию под названием «Лист». На педсовете он поделился с коллегами своими мыслями о том, почему нужно сегодня общероссийское движение, как поможет оно сконцентрироваться на воспитательной работе тем же директорам. Татьяна Косачева, региональный координатор РДШ, говорила о новых возможностях для успешной социализации детей и подростков.

После пленарного заседания на педсовете начались выступления по основным направлениям деятельности РДШ. Их четыре: «Гражданская активность, «Личностное развитие», «Информационно-медийное» и «Военно-патриотическое».

Статья опубликована в номере 225 (5266) от 02 декабря 2016 года
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