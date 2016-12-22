Гражданам XXI века

В Сасовском индустриальном колледже имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова подросткам помогают постигать правовые знания

Тематические встречи, лекции-беседы, тренинги, деловые игры, повышающие уровень правовой грамотности студентов, с участием сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих – все это включает учебный план.

«Наша служба и опасна, и трудна», – название определило характер встречи. В колледж были приглашены сотрудники МО МВД России «Сасовский» – старший инспектор по делам несовершеннолетних Дмитрий Сидорович, инспектор ДПС ОГИБДД старший лейтенант полиции Александр Сычев, командир взвода ОРППСП Юрий Бурцев, участковый уполномоченный Никита Буданов. Сотрудники полиции рассказали студентам о своей службе, ознакомили с основными правилами поведения в общественных местах, правилах дорожного движения, о последствиях нарушения законодательства РФ. Ребята задавали вопросы, предлагали представителям МВД проанализировать различные жизненные ситуации с правовой точки зрения. И на все получили исчерпывающие ответы.

На встречу по теме «Россия против террора» пришли сотрудники МО МВД России «Сасовский» – инспектор группы по делам несовершеннолетних старший лейтенант О.И. Дворянкина и инспектор группы по делам несовершеннолетних капитан полиции О.А. Рассказова. Особый интерес у студентов вызвала информация о преступлениях экстремистской направленности, совершаемых в Интернете, о том, как можно распознать террориста в толпе, как действовать при обнаружении взрывного устройства, при захвате в заложники.

О методах борьбы с коррупцией, о пагубности вредных привычек и даже о правовых основах заключения брака узнали студенты колледжа на уроках правовых знаний, которые прошли интересно и с большой пользой.

В результате проведенных мероприятий ребята повысили свою правовую грамотность, которая в будущем пригодится им и в работе, и в жизни.

Екатерина Лукашкина