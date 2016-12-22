Областная общественно-политическая газета
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02.12.2016
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№225 (5266) |
Восемнадцатая полоса
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Редкости на экране

Как и где в Рязани смотрели и смотрят «малое кино»
Автор фото: Димитрий Соколов | Редкости на экране
Фото: Димитрий Соколов.

В России завершается Год кино. За текущий год жители Рязанской области смогли поучаствовать в различных фестивалях и праздниках, посвященных кинематографу, – от «Ночи искусств» в библиотеке Горького, филармонического проекта «Музыка кино» и встреч с артистами до тематических вечеров в малых городах и селах. Отдельно стоит отметить просветительский проект «Океан Солярис. Острова памяти», посвященный жизни и творчеству режиссера Андрея Тарковского: композитор Эдуард Артемьев, сотрудничавший с Мастером, встретился с рязанцами, а в поселке Мясной Путятинского района прошли мастер-классы для кинематографистов.

Но с «кассовыми» показами и масштабными проектами сосуществуют более камерные мероприятия, посвященные «малому кино». Так можно назвать не только короткометражки, но и все фильмы, по разным причинам рассчитанные на меньшую аудиторию, – артхаусные, документальные, «проблемные». Словом, более содержательные и менее развлекательные, ставящие перед зрителями сложные вопросы. При этом их тематика может быть богатейшей: психология, экология, история, религия, судьбы людей с ограниченными возможностями… Вспомним, какова была новейшая история «малого кино» в Рязани и где с ним можно познакомиться сейчас.

Прошлое

Оглядываясь назад, в первую очередь вспоминаешь репертуарное богатство кинотеатра «Дружба». К началу «нулевых» он был единственной киноплощадкой в городе, пока не стали открываться залы в торговых центрах. И мероприятий, на которых горожане смотрели картины «вне репертуара», было предостаточно. Фестивали «Золотой витязь» и «Сталкер» знакомили рязанцев с новинками отечественного кино, праздники наподобие Manhattan Short – с лучшими короткометражными картинами со всего мира. А к 2014 году в «Дружбе» начались прямые трансляции спектаклей МХТ имени Чехова. Как сообщали организаторы на официальном сайте кинотеатра, рязанцы могли посмотреть и комедии, и серьезные постановки, например пьесу «Последняя жертва» А. Островского или «Мастера и Маргариту» – и все это в исполнении лучших российских артистов.

Добавим к этому «маленькие радости» для поклонников отдельных жанров кино и анимации. Фанаты японской мультипликации приходили в «Дружбу» на аниме, любители культуры разных стран – на зарубежное кино, а поклонники музыки – на документальные ленты об исполнителях и композиторах и фильмы-концерты. Чего стоит только многодневный фестиваль Beat Weekend, «младший брат» всемирного события, посвященного кинокартинам о музыкальной индустрии. В 2014 году автор этих строк посетил все фестивальные дни (за это время «Дружба» успела показать семь картин с русскими субтитрами) – на каждый фильм собирался если не полный зал, то уж точно больше двух третей. Нельзя забывать и о встречах с артистами и деятелями кино: например, в 2011 году рязанские студенты общались с мультипликатором Гарри Бардиным, который показывал свою новую картину «Гадкий утенок».

Словом, каждый рязанец мог найти в «Дружбе» «малое кино» по душе. Но, к сожалению, «место встречи» киноманов прекратило работу весной 2015 года, не устояв перед вызовами рыночного времени.

Помимо «Дружбы», где за билеты на «малое кино» нужно было платить, в Рязани существовало несколько мест, где старые и совсем новые картины можно было посмотреть бесплатно или за символические деньги, а затем обсудить со знатоками кинематографа. Это, в первую очередь, киноклуб «Кино.Точка», который располагался в Рязанском свободном лицее, библиотеке имени Паустовского (сейчас – Рязанский информационно-аналитический центр культуры и туризма – Р.В.) и галерее «42» во дворах улицы Почтовой, а в 2013 году переехал в клуб «Дом культуры». Киновед, преподаватель истории кино Владимир Холмогорский отбирал для показов в основном мировую классику, в том числе немое кино. Но в «Кино.Точке» демонстрировались и отечественные картины – фильмы Дзиги Вертова, Александра Сокурова и других всемирно известных режиссеров. В клубе сложился круг любителей «малоизвестного» кино, которые не только посещали все сеансы, но и горячо обсуждали просмотренное в Интернете. «Предлагается расширить бренд. Например, передвижной проект «Кино.Тачка», клуб, чтобы спорить о кино – «Кино.Стычка», журнал о кино «Кино.Строчка», паб, где показывают кино – «Кино.Бочка». В дальнейшем можно дойти до ежегодных круизов «Кино.Качка», – с юмором писала одна из посетительниц. Последние сеансы в рамках проекта состоялись в 2015 году. «Я показал все (или почти все), что было интересно для меня и чем хотелось поделиться с другими как частицей себя», – рассказал Владимир Холмогорский.

И еще один независимый и совершенно бесплатный для зрителей клуб, показывающий «малое кино», работал в Рязани больше года – с лета прошлого года до весны нынешнего. Киноклуб «Камрип» придумали и открыли в вегетарианском кафе 108 cafeshop трое молодых рязанцев – Михаил Савотиков, Валерия Ларионова и Иван Кармашов. Вопреки названию (понятие cam rip означает копии фильмов плохого качества, тайно снятые в кинозале и незаконно выложенные в Интернет – Р.В.), организаторы показывали качественное и по видеоряду, и по содержанию кино, которое получало награды на мировых фестивалях и ставило перед зрителями самые разные вопросы. Российских лент «Камрип» тоже демонстрировал немало: среди них драма «Комбинат «Надежда»» о жизни молодежи в современном Норильске, трагикомедия «Звезда», историческая картина «Роль» о Петрограде начала XX века и другие фильмы. Увы, и этот проект сейчас приостановлен по причине занятости его создателей. Валерия Ларионова не исключает, что «Камрип» и вовсе прекратит существование.

Настоящее

На фоне такого «массового исчезновения» площадок с «малым кино» может показаться, что посмотреть что-то вне текущего репертуара и пообщаться с киноманами негде. Но не будем огорчаться преждевременно. Традицию «Дружбы» с показами российских и мировых спектаклей в каком-то смысле перенял кинотеатр «Формула Кино» в ТРЦ «Виктория Плаза». Серия трансляций TheatreHD позволяет рязанцам познакомиться с постановками ведущих театров мира. При этом все записи демонстрируются «в оригинале» и дублируются русскими субтитрами, и люди, изучающие иностранные языки, уже оценили это дополнение. Русский балет, итальянская опера, британские постановки Шекспира и Оскара Уайльда – подарок для ценителей классического искусства. Огорчить может только цена: билеты на подобные спецпоказы начинаются от 400 рублей. Но происходят они нечасто, поэтому истинные поклонники могут позволить себе такую «кинорадость». А ежегодный фестиваль «Ночь пожирателей рекламы» с 2013 года «прописался» в кинотеатре «5 звезд» в ТРЦ М5 Молл – он по-прежнему остается светским праздником для полуночников.

Для тех, кто предпочитает исключительно отечественное кино и интересуется историей, в кинотеатре «Октябрь» с 2003 года проводится фестиваль «Окраина». В 2015 году в программу вошли ленты, посвященные С.А. Есенину, В.П. Семенову-Тян-Шанскому, А.В. Эфросу, К.М. Симонову и другим известным деятелям культуры, снятые в разные десятилетия XX века. Фестиваль организуют члены клуба любителей кино «Кинематограф», который существует уже 40 лет. Состоится «Окраина» и в этом году – четырнадцатый по счету фестиваль пройдет в кинотеатре «Октябрь» с 10 по 25 декабря.

И, наконец, еще два уютных места для знакомства с «малым кино» – библиотека имени Горького и клуб свободного отдыха Joy. Киноклуб «Формат» при библиотеке работает с 2011 года. Как рассказала главный библиотекарь Центра молодежных инноваций Оксана Мудрова, посмотреть классику мирового и русского кино собираются рязанцы самого разного возраста. Встречи проходят каждый месяц, и в этом году демонстрируются отечественные картины – «Трое в лодке, не считая собаки», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и другие. Все сеансы бесплатные. А в клубе «8 1/2» в Joy просмотр стоит 200 рублей – правда, к показам добавляются чаепития. Репертуар там свой, с богатым материалом для дискуссий: фильмы Акиры Куросавы, Федерико Феллини, русское немое кино, современные мелодрамы – выбрать что-то для себя не составит труда.

Будущее

Основной проблемой киноклубов в Рязани, как и основным источником для радости поклонников «малого кино», был и остается Интернет. С одной стороны, там можно найти массу информации о кинематографе – репортажи со съемок, мнения титулованных критиков, исторические справки и, конечно, сами фильмы всех времен и народов. С другой стороны, потенциальным зрителям «лениво» идти в клуб, ведь можно посмотреть практически любую картину дома и обсудить в Сети с другими пользователями. Еще одна сложность связана с законом о прокатных удостоверениях: с 2014 года все новые фильмы должны получать соответствующие разрешения на демонстрацию в России, причем единичные некоммерческие показы приравниваются к сеансам в кинотеатрах. Поэтому вопрос будущего «малого кино» вне больших рязанских площадок остается открытым. Но ясно одно: на умные, сложные картины, затрагивающие непростые вопросы жизни и просто сделанные в нетрадиционном для массового кинематографа стиле, всегда будет спрос – пусть и небольшой. Остается только решить юридические вопросы и научиться рассказывать об интересных фильмах как можно большему количеству людей. Потому что каждая такая лента не только необычна, как каждый из нас, но и таит в себе немало открытий для ума и души.

Статья опубликована в номере 225 (5266) от 02 декабря 2016 года
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