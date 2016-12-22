Областная общественно-политическая газета
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02.12.2016
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№225 (5266) |
Тринадцатая полоса
Спорт
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В честь маршала Жукова

Рязанцы окунулись в прорубь вместе с пятикратной чемпионкой мира по зимнему плаванию Ниной Ермиловой
В честь маршала Жукова

В ледяной проруби на Рюминском пруду соревновались «моржи» из клубов зимнего плавания и закаливания «Эврика» (Рязань), «Русская удаль» (Красногорск) и «Джентльмены удачи» (Малаховка). Возрастной диапазон участников – от 7 до 70 лет. Соревнования были посвящены 120-летию четырежды Героя Советского Союза, маршала Георгия Константиновича Жукова.

У каждого из пловцов, решившихся спуститься по деревянному трапу в воду, температура которой всего +4 градуса, своя история любви к зимнему плаванию. Кого-то в клуб пригласили друзья, кто-то прочел репортаж о состязаниях «моржей» в газете, некоторые прогуливались по парку, увидели плавающих в проруби людей и решили сами попробовать ледяную воду. Но всех объединяет одно – желание быть здоровым.

У руководителя клуба зимнего плавания и закаливания «Эврика» из Рязани Александра Яшина дети стали врачами, но Александр Николаевич в случае чего обращаться к ним не спешит. Его лечебница – в ледяной проруби. Внуку увлечение деда понравилось, он тоже хочет стать «моржом».

– Заниматься в нашем клубе может каждый, – говорит Александр Яшин. – Те, кто к нам однажды приходит, остаются надолго. Сейчас у нас активно занимаются зимним плаванием более 50 человек. Когда к нам приходит новый человек, которого мы не знаем, в собеседовании выявляем степень его готовности к ледяной воде и составляем для него индивидуальный план тренировок. Ведь приходят люди в основном с различными заболеваниями. При правильном подходе они восстанавливаются и показывают отличные результаты. Есть ограничения при заболеваниях эндокринной системы, головного мозга, некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой системы, болезнях в стадии обострения.

Нину Ермилову из Красногорска загнали в прорубь болезни. Традиционное лечение ощутимого эффекта не приносило, и Нина Иосифовна решила в качестве лекарства попробовать ледяную воду. Десять лет назад она создала в родном городе клуб зимнего плавания и закаливания «Русская удаль». «Моржи» стали участвовать в соревнованиях. В марте 2016 года в Тюмени состоялся чемпионат мира по зимнему плаванию. Нина Иосифовна плыла стилями «кроль» и «брасс» пять дистанций от 50 до 200 метров. В итоге – две золотые и три серебряные медали. А неделю назад во Владивостоке, на Кубке мира Тихого океана, Ермилова завоевала пять золотых медалей.

– Ледяная вода подарила мне здоровье, – говорит Нина Ермилова. – Я уже давно забыла, что такое болезни. Зимнее плавание или обливание холодной водой прекрасно справляется со стрессом. За годы занятий мне удалось увлечь «моржеванием» более 500 человек.

Валерия Румянцева из клуба «Джентльмены удачи», что в подмосковной Малаховке, тоже чувствует себя вполне здоровым человеком, хотя раньше часто болела. В клубе пока только 10 человек, но и создан он был только в прошлом году. А история названия проста – по сценарию любимой миллионами телезрителей кинокомедии «Джентльмены удачи» Доцент утопил золотой шлем именно в пруду возле поселка Малаховка. «Моржи» шутят – нравится им нырять в прорубь, а вдруг шлем найдут.

– Мы активно пропагандируем зимнее плавание среди населения поселка, – говорит Валерия Румянцева. – Выступали даже перед студентами Академии физической культуры. Наших сторонников больше становится. Многие сегодня хотят быть здоровыми.

В клубы плавания люди приходят не только за здоровьем. Например, Евгению Ивановичу Селезневу нравится общение. Этот человек с харизмой. Даже люди старше его по возрасту называют Селезнева уважительно – дядя Женя. В клуб зимнего плавания и закаливания «Эврика» его шесть лет назад пригласил друг Николай Анатольевич Фролов.

– Мне нравится путешествовать, – рассказывает Евгений Селезнев. – В этом году 23 января мы ездили на соревнования «моржей» в Бологое. Там организатор Михаил Садовников проводил соревнования «За волю к жизни» в честь юбилея летчика Алексея Маресьева. 5 апреля 1942 года в районе «Демянского котла», что в Новгородской области, его самолет был сбит, а сам Алексей тяжело ранен. Восемнадцать суток он ползком с перебитыми ногами добирался до своих.

Есть у «моржей» и свой символ. На кромке проруби Рюминского пруда они установили фотографию основателя зимнего плавания в России Владимира Гребенкина. Владимир Степанович, кандидат биологических наук и директор НИИ гипотермии, больше 30 лет занимается изучением воздействия холода на организм человека, возглавляет Всероссийскую федерацию зимнего плавания и закаливания, филиалы которой созданы в 62 российских регионах.

– Толщина льда на Рюминском пруду – сантиметров десять, не больше, – говорит один из организаторов соревнований в Рязани, ветеран клуба «Эврика» Виктор Ларионов. – Сегодня женщины проплывут 25 метров, а мужчины 50 без учета времени.

Соревнования поддержали и в управлении по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани. Каждый участник получил диплом.

– Мы поддерживаем этих увлеченных людей, поскольку они выходят на старт, плывут, каждый сражается с самим собой, – говорит главный специалист управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Татьяна Юдина.

В канун Дня Победы клуб зимнего плавания и закаливания «Эврика» проведет соревнования по заплыву на 1 километр на Оке – от Трубежа до Орехового озера. Организаторы надеются, что на старт выйдет уже большее количество пловцов.

Статья опубликована в номере 225 (5266) от 02 декабря 2016 года
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