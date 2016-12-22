Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
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02.12.2016
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№225 (5266) |
Тринадцатая полоса
Спорт
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Новости спорта

Рязанская область стала победителем всероссийской акции «Зарядка с чемпионом»

Подведены итоги Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом», реализуемой 4 года подряд по инициативе Министерства спорта России. В номинации «За креативный подход к организации акции» победителем стало министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. Напомним, что ведомство уже дважды удостаивалось данной награды.

В течение сентября-октября 2016 года во всех муниципальных образованиях, детско-юношеских спортивных школах и образовательных организациях региона проходила Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом» с целью пропаганды здорового образа жизни.

Центральным мероприятием в рамках акции стала массовая зарядка на стадионе СДЮСШОР «Олимпиец», участие в которой приняли около 3000 студентов. Под зажигательную музыку призер чемпионатов мира, Европы и Европейских игр, Заслуженный мастер спорта России, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Михаил Пуляев и победитель и призер чемпионатов Европы, чемпионатов России по дзюдо, призер чемпионатов России по самбо, мастер спорта России международного класса Андрей Волков выполнили зарядку вместе с участниками акции.

Рязанцы приняли участие в IX Международном форуме «Peace & Sport»

В Монте-Карло прошел IX Международный форум «Peace & Sport», призванный продемонстрировать единение мира спорта и способствовать построению более сплоченного мира на Земле. В форуме в составе российской делегации принял участие полномочный представитель президента Союза тхэквондо России в ЦФО рязанец Сергей Косьяненко.

По итогам форума Всемирная федерация тхэквондо была признана «Федерацией года» за создание и реализацию гуманитарного проекта «Благотворительный фонд тхэквондо», направленного на продвижение тхэквондо в развивающихся странах.

Статья опубликована в номере 225 (5266) от 02 декабря 2016 года
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