Новости спорта

Рязанская область стала победителем всероссийской акции «Зарядка с чемпионом»

Подведены итоги Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом», реализуемой 4 года подряд по инициативе Министерства спорта России. В номинации «За креативный подход к организации акции» победителем стало министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. Напомним, что ведомство уже дважды удостаивалось данной награды.

В течение сентября-октября 2016 года во всех муниципальных образованиях, детско-юношеских спортивных школах и образовательных организациях региона проходила Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом» с целью пропаганды здорового образа жизни.

Центральным мероприятием в рамках акции стала массовая зарядка на стадионе СДЮСШОР «Олимпиец», участие в которой приняли около 3000 студентов. Под зажигательную музыку призер чемпионатов мира, Европы и Европейских игр, Заслуженный мастер спорта России, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Михаил Пуляев и победитель и призер чемпионатов Европы, чемпионатов России по дзюдо, призер чемпионатов России по самбо, мастер спорта России международного класса Андрей Волков выполнили зарядку вместе с участниками акции.

Рязанцы приняли участие в IX Международном форуме «Peace & Sport»

В Монте-Карло прошел IX Международный форум «Peace & Sport», призванный продемонстрировать единение мира спорта и способствовать построению более сплоченного мира на Земле. В форуме в составе российской делегации принял участие полномочный представитель президента Союза тхэквондо России в ЦФО рязанец Сергей Косьяненко.

По итогам форума Всемирная федерация тхэквондо была признана «Федерацией года» за создание и реализацию гуманитарного проекта «Благотворительный фонд тхэквондо», направленного на продвижение тхэквондо в развивающихся странах.