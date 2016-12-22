Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
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02.12.2016
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№225 (5266) |
Двенадцатая полоса
Спорт
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Сила, ум и красота

В областном центре выбрали лучшую спортшколу и ее представителей
Автор фото: Дмитрий Осинин. На фото: Танец на лыжах
Фото: Дмитрий Осинин.
На снимке: Танец на лыжах

Во Дворце детского творчества прошел финал III физкультурно-спортивного фестиваля «Спорт и мода. Мода на спорт», который был призван доказать, что занятия физкультурой – это не только польза для здоровья, но и интеллект, и красота.

Фестиваль состоял из нескольких этапов. В первом из них юноши и девушки 16-17 лет проходили тестирование по истории спорта. Во втором – участвовали по две пары от каждой школы. Они соревновались в пулевой стрельбе из пневматической винтовки, плавании на дистанции 50 метров вольным стилем, сдаче норм ГТО. В итоге в финал вышли 13 пар: Екатерина Шалыгина и Илья Макаров (СДЮСШОР «Единство»), Виктория Свирина и Никита Антропов (СДЮСШОР «Антей»), Яна Горбунова и Илья Митрофанов (СДЮСШОР «Вымпел»), Анастасия Райкова и Виталий Горинский (СДЮСШОР «Юпитер»), Анастасия Жарикова и Константин Вилков (ДЮСШ «Сокол»), Мария Нелиткина и Роман Лисин (СДЮСШОР «Юность»), Виктория Мартиросян и Павел Бахметьев (СК «Химик»), Анастасия Павлова и Егор Фомин (ДЮСШ «Юниор»), Анна Степнова и Михаил Пронькин (ДЮСШ «Орион»), Анастасия Фетисова и Даниил Миронов (ДЮСШ «Золотые купола»), Ольга Чикарькова и Егор Белавин (ДЮСШ водных видов спорта «Волна»), Виолетта Герасимова и Иван Рощин (ДЮСШ «Фаворит»), Евстратова Виктория и Бобкин Александр (СДЮСШОР «Комета»).

– Это лучшие представители спортшкол, которые показали не только свою физическую силу, но и интеллект, умение красиво одеваться, вальсировать, – рассказала начальник управления по физической культуре и массовому споту администрации г. Рязани Марина Кащеева. – С каждым годом спорт становится все популярнее. Все больше приходит детей и подростков в спортивные школы, и даже приходится отказывать некоторым, потому что нет свободных мест. Ежегодно у нас в августе и сентябре очень активно проходят акции «Запишись в спортивную школу». Но родителям лучше заранее подумать о том, какое занятие будет по душе ребенку.

На заключительном этапе фестиваля, который проходил в спортивном зале ДДТ, финалисты и их группа поддержки презентовали свою спортшколу, а также участвовали в интеллектуальном и танцевальном конкурсах. В интеллектуальном соревновании они отвечали на десять вопросов из истории спорта и моды. Самым зрелищным состязанием стал танцевальный конкурс, где пары кружились в вальсе и представили танец «ча-ча-ча».

По словам конкурсантов, многие из них готовились к выступлению в течение года: читали книги об истории и развитии спорта, репетировали танцы.

– Мы хотим достойно представить свою спорт­школу и любимый вид спорта – плавание, – отмечают представители ДЮСШ «Волна» Ольга Чикарькова и Егор Белавин. – В прошлом году мы были болельщиками, а сейчас решили сами принять участие в фестивале. Может, кто-то, глядя на нас, тоже захочет заняться плаванием. Ведь мы в детстве тоже пришли в бассейн, увидели, попробовали этот вид спорта и выбрали его.

В «визитке» на суд жюри были представлены творческие постановки-презентации деятельности спортшкол: танцы на лыжах, хореография с баскетбольным мячом, стихи с элементами комплекса ГТО и показательные выступления борцов, гимнастов, футболистов, велосипедистов и т.д.

Представители ДЮСШ «Фаворит» Виолетта Герасимова и Иван Рощин перед выступлением очень волновались. Но преодолели себя и выступили хорошо.

Иван занимается регби, а Виолетта – пулевой стрельбой. Это не самые распространенные виды спорта в Рязани, поэтому многим зрителям было интересно о них узнать.

– Мой папа – военный, и я с детства увлекаюсь стрельбой. Сейчас имею 1-й спортивный взрослый разряд и собираюсь поступать в военный вуз, – делится планами девушка.

Пока участники выступают, трибуны поддерживают их аплодисментами и кричалками. Поболеть за конкурсантов пришли не только их спортивные коллеги, но и члены семьи.

Сергей Евстратов переживает за дочку Викторию, которая вместе с Александром Бобкиным представляет СДЮСШОР «Комета».

– Она в детстве, глядя на брата, записалась в секцию дзюдо. У нас в семье популярны боевые виды спорта. Я сам занимался боксом, и дети пошли, можно сказать, по моим стопам, выбрав боевое искусство, – рассказывает Сергей. – Очень волнуюсь за нее, переживаю и желаю удачи.

В итоге победителями фестиваля «Спорт и Мода. Мода на Спорт» стали Роман Лисин и Мария Нелиткина (СДЮСШОР «Юность»). На вторую ступеньку пьедестала поднялись Екатерина Шалыгина и Илья Макаров из СДЮСШОР «Единство». Почетное третье место завоевали воспитанники СДЮСШОР «Вымпел» Яна Горбунова и Илья Митрофанов. В интерактивном голосовании на приз зрительских симпатий от «Авторадио-Рязань» лучшей стала пара ДЮСШ «Золотые купола» Анастасия Фетисова и Даниил Миронов.

Победители и призеры получили кубки, подарки и грамоты управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани. Кроме того, призы были вручены и в специальных номинациях. Самыми активными болельщиками жюри признало воспитанников спортшкол «Единство» и «Юность». В ходе розыгрыша лотереи пятеро из присутствовавших на трибунах стали обладателями приза «Счастливый болельщик».

Статья опубликована в номере 225 (5266) от 02 декабря 2016 года
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