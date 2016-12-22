Областная общественно-политическая газета
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02.12.2016
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№225 (5266) |
Двенадцатая полоса
Спорт
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Осваиваем роуп скиппинг

Руслан Немировский стал в новом для себя виде спорта победителем Кубка ЦФО

Название «скиппинг» происходит от английского «skip» – прыгать, подпрыгивать. Этим новомодным словом названа самая что ни на есть наша до боли знакомая скакалка. В США и Европе вместе с модой на здоровый образ жизни скиппинг приобрел популярность и развивается как вид спорта уже с 80-х годов прошлого века.

Ни одна тренировка боксера или баскетболиста не обходится без прыжков со скакалкой. Это нехитрое упражнение развивает выносливость, укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развивает прыгучесть, помогает избавиться от жировых запасов, укрепляет мышцы ног, делает фигуру стройной и привлекательной.

Скакалка – это удобная и забавная штука, недорогой портативный тренажер. И он отлично работает на здоровье человека. По количеству сожженных калорий занятия со скакалкой превосходят велосипед, теннис и плавание. Человек среднего роста, весом около 70 кг за час упражнений со скакалкой расходует до 720 калорий (при 120-140 прыжках в минуту). Скакалка – это простейшая тренировка, доступная каждому в любом месте и в любое время. Это один из лучших, если не самый лучший, метод повышения уровня физической подготовки, почти не имеющий каких-либо ограничений.

– Я всегда любил своего рода «экзотические виды спорта», – рассказывает Руслан Немировский. – Являюсь первооткрывателем футбольного фристайла в Рязани. Не так давно я увлекся воздушной гимнастикой на полотнах, а теперь мой список пополнил еще и скиппинг. Я использую скакалку как разминку на многих своих тренировках еще с детства. Потихоньку освоил различные техники прыжков и силовые двойные. Про соревнования узнал случайно, через социальные сети. Там познакомился с президентом федерации роуп скиппинга Ксенией Захарчевой. Она посмотрела мое видео, которое я выложил в сети незадолго до Кубка ЦФО, и была удивлена. Предложила выступить мне от московской команды и я, недолго думая, согласился.

Участники соревнований на Кубок ЦФО выступали в трех дисциплинах – спринт на количество раз (прыжки на правой ноге 30 секунд), прыжки на выносливость на количество раз (прыжки на правой ноге 3 минуты) и двойные прыжки (два оборота руками на один прыжок) на количество раз.

Соперники на Руслана Немировского внимания не обращали. Что может новичок в этом виде спорта, как, впрочем, и в любом другом на первых своих соревнованиях? Тем более, давала о себе знать простуда. Но рязанец в первом же упражнении обошел фаворитов.

– В прыжках на выносливость за три минуты я так быстро и долго никогда не прыгал, – рассказывает Руслан Немировский. – Мышцы рук «забились», но я занял второе место, проиграв лидеру всего 8 прыжков. В двойных прыжках все выступали уставшие. Мой личный рекорд 98 раз. На кубке ЦФО я прыгнул 44, но этого хватило, чтобы занять второе место.

За успехи в выступлении Руслан Немировский получил право посетить мастер-класс венгра Акоса и теперь хочет стать преподавателем по роуп скиппингу в Рязани. Также на мастер-классе Руслан освоил свой любимый фристайл, но уже со скакалкой.

Статья опубликована в номере 225 (5266) от 02 декабря 2016 года
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