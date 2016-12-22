Об одном – на разных языках
Работа журналиста – это, прежде всего, оперативное сообщение важной информации людям, причем рассказать о событиях и «громких именах» можно и равнодушно, и крайне эмоционально. А еще это творчество, риск, игра, преодоление себя и обстоятельств, просвещение, помощь… Каждый из участников форума «Диалог культур», проходившего в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, приехал с личным ключевым пониманием собственной работы. И важно то, что все эти молодые активные люди смогли увлечь своими историями других.
Душа народа – в его культуре
XI Международный медиафорум молодых журналистов Европы и Азии «Диалог культур» состоялся в Санкт-Петербурге в конце ноября. Место для этого события было выбрано символичное – Государственный Эрмитаж, сокровищница русских и мировых культурных ценностей. Любой участник форума мог бесплатно посетить выставки и даже сделать фоторепортаж, телесюжет, любой другой материал об увиденном.
Организаторы медиафорума – медиаконгресс «Содружество журналистов», Государственный Эрмитаж, Союз журналистов России, Санкт-Петербургский университет, Международная академия телевидения и радио, Европейская федерация журналистов. Секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян подчеркивает: с каждым годом форум набирает силы, что подтверждает его важность и значимость. У представителей российских и зарубежных СМИ была возможность выступить на открытой трибуне, представить трансграничные проекты, пообщаться с коллегами из разных стран. Норвегия, Латвия, Франция, Германия, Финляндия, Сирия, Турция, Таджикистан, Италия… Всего на форум приехали участники из 22 стран мира и 45 регионов России.
Разнообразию культур в медиапространстве Евразии и была посвящена первая встреча форума. Представители каждой из стран-участниц говорили о том, как важно сохранять неповторимые национальные особенности и при этом быть внимательными к культуре других наций и народностей. «Мы заинтересованы в том, чтобы сообщество журналистов познакомилось с российской культурой поближе, узнало, как и чем она живет сегодня. Наши поиски ответа на вопрос «Что такое русская душа?» воплотились в документе «Основы государственной культурной политики», который Президент подписал в 2014 году, – рассказала гостья форума, первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы России Елена Драпеко. – Культура – это вовсе не развлечение, не услада, а система ценностей, в которой существует народ».
Успевать и соответствовать
Начало еще одной яркой дискуссии положила вторая беседа форума, посвященная «новым медиа», то есть электронным платформам с элементами интерактивности и возможностью для пользователей предлагать и самим создавать контент.
Ведущие – главный редактор газеты «Деловой Петербург» Максим Васюков и главный редактор интернет-издания «Фонтанка.ру» Александр Горшков много говорили о навыках, которыми должен обладать журналист электронных СМИ. По их мнению, большая проблема сегодняшнего дня – несоответствие университетского образования будущих журналистов требованиям редакций. «В вузах готовят аспирантов, а не специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. Это проблема не только журналистского образования, но и высшего российского образования вообще», – подытожил Васюков. Решить проблему, как отметили ведущие, можно максимально плотным взаимодействием вузов и студентов с будущими работодателями – качественная практика поможет всем сторонам.
Участники форума из разных стран рассказывали о своем опыте работы в «новых медиа» и даже их создании. Так, Яков Бута и Максим Короткин из Белоруссии поделились историей создания портала Stringershub.com, который на данный момент объединяет журналистов по всему миру. Авторы снимают видео о происходящем на своей земле и отправляют эти работы редакторам портала, чтобы в итоге ролики попали в эфиры ведущих телеканалов.
Кадры, на которых нет меня
Участники форума привезли с собой не только доклады и документальные фильмы, но и фотографии. Сто лучших работ были отобраны для выставки «Я здесь живу», которая открылась в Главном штабе Эрмитажа. Шотландские пейзажи, будни оленеводов Русского Севера, работа врачей турецкого роддома, жизнь людей в условиях сирийского конфликта – все это было отражено в работах гостей «Диалога культур». Особое впечатление на посетителей произвела серия снимков фотокорреспондента из Сирии Акопа Ванесяна, который запечатлел, как взрослые и дети живут в обстоятельствах войны – играют, общаются, хоронят погибших. Ванесян пригласил всех участников приехать в Сирию, чтобы «увидеть правду своими глазами».
В число отобранных работ попали и снимки журналиста «Рязанских ведомостей» Татьяны Клемешевой. Это портреты наших земляков – предпринимателя Виктора Романцова из села Поляны, который делает козьи сыры, и скульптора, Заслуженного художника РФ Галины Сметаниной.
«Уважение к людям – превыше всего»
Одним из ярких событий форума стал видеомост, в котором приняла участие директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Она ответила на вопросы молодых журналистов. Большинство из них касалось свободы слова, обстановки в Сирии, отношений России и Турции.
Мария Захарова отметила, что у каждой страны есть свои обязательства перед международными структурами, которых государства должны придерживаться. Они касаются в том числе защиты слова и защиты журналистов. «Для нашей страны этот вопрос принципиален. Мы строим открытое демократическое общество, один из важнейших элементов которого – свобода слова», – отметила она.
Мария Захарова обозначила четкую позицию нашей страны в вопросах выборов в разных государствах. «Мы не занимаем сторону того или иного кандидата. Безусловно, мы интересуемся позицией претендентов на пост главы, иногда комментируем заявления кандидатов, отвечаем на вопросы, пресекаем попытки различных СМИ втянуть нас в предвыборные дебаты и ни в коем случае не вмешиваемся в ход выборов. Мы считаем это незаконным. Уважение к людям, к народу других стран – превыше всего. Вопрос выбора главы любого государства должны решать его жители», – подытожила Мария Владимировна.
Кино о каждом
Настоящим украшением форума стал фестиваль документальных фильмов и мультимедийных проектов. Около 15 фильмов и телепередач из 130 работ со всего мира были отобраны для показа в Эрмитажном театре. Например, студентка латвийского университета Алина Радзевица рассказала о Рижской школе журналистики и пригласила молодых коллег принять участие в этом проекте. Одно из главных условий – знание английского языка. В течение двух недель студенты, приехавшие в Ригу, снимают документальные короткометражные фильмы в окрестностях латвийской столицы. Летняя школа существует около шести лет. За это время ее участники сняли несколько десятков фильмов, и некоторые из них были представлены на форуме «Диалог культур».
В Эрмитажном театре показали фильм Елизаветы Неменовой из Ростовской области «Ростов-на-Дону. Город воинской славы». «Я живу в Ростове всего год. Когда только-только приехала туда и устроилась на работу в телекомпанию, мне сразу дали задание снять небольшой фильм о городе, посмотреть на него свежим взглядом, сломать сложившиеся стереотипы. И мне кажется, у меня это получилось», – рассказала автор.
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Форум «Диалог культур» стал настоящим подарком для молодых журналистов, заинтересованных в саморазвитии. Общение с вице-губернатором Санкт-Петербурга Александром Говоруновым, председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым, заместителем генерального директора Эрмитажа Светланой Адаксиной, другими гостями форума важно для тех, кто вступает на журналистскую тропу. Участники обменялись приглашениями приехать в гости и создать совместные проекты, результаты которых можно будет обсудить на встрече в следующем году. Такие события дают четкое понимание: нет неинтересных мест на карте. Главное – уметь увидеть жизнь своей страны незашоренным взглядом и не бояться говорить о ней миру. Ведь уважение к своей и чужой культуре – основа любого диалога.
Вероника Шелякина, Татьяна Клемешева,
участники «Диалога культур»
Фото авторов
22 декабря 2016