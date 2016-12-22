Об одном – на разных языках

XI Международный медиафорум молодых журналистов Европы и Азии «Диалог культур» глазами наших участников

Работа журналиста – это, прежде всего, оперативное сообщение важной информации людям, причем рассказать о событиях и «громких именах» можно и равнодушно, и крайне эмоционально. А еще это творчество, риск, игра, преодоление себя и обстоятельств, просвещение, помощь… Каждый из участников форума «Диалог культур», проходившего в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, приехал с личным ключевым пониманием собственной работы. И важно то, что все эти молодые активные люди смогли увлечь своими историями других.

Душа народа – в его культуре

XI Международный медиафорум молодых журналистов Европы и Азии «Диалог культур» состоялся в Санкт-Петербурге в конце ноября. Место для этого события было выбрано символичное – Государственный Эрмитаж, сокровищница русских и мировых культурных ценностей. Любой участник форума мог бесплатно посетить выставки и даже сделать фоторепортаж, телесюжет, любой другой материал об увиденном.

Организаторы медиафорума – медиаконгресс «Содружество журналистов», Государственный Эрмитаж, Союз журналистов России, Санкт-Петербургский университет, Международная академия телевидения и радио, Европейская федерация журналистов. Секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян подчеркивает: с каждым годом форум набирает силы, что подтверждает его важность и значимость. У представителей российских и зарубежных СМИ была возможность выступить на открытой трибуне, представить трансграничные проекты, пообщаться с коллегами из разных стран. Норвегия, Латвия, Франция, Германия, Финляндия, Сирия, Турция, Таджикистан, Италия… Всего на форум приехали участники из 22 стран мира и 45 регионов России.

Разнообразию культур в медиапространстве Евразии и была посвящена первая встреча форума. Представители каждой из стран-участниц говорили о том, как важно сохранять неповторимые национальные особенности и при этом быть внимательными к культуре других наций и народностей. «Мы заинтересованы в том, чтобы сообщество журналистов познакомилось с российской культурой поближе, узнало, как и чем она живет сегодня. Наши поиски ответа на вопрос «Что такое русская душа?» воплотились в документе «Основы государственной культурной политики», который Президент подписал в 2014 году, – рассказала гостья форума, первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы России Елена Драпеко. – Культура – это вовсе не развлечение, не услада, а система ценностей, в которой существует народ».

Успевать и соответствовать

Начало еще одной яркой дискуссии положила вторая беседа форума, посвященная «новым медиа», то есть электронным платформам с элементами интерактивности и возможностью для пользователей предлагать и самим создавать контент.

Ведущие – главный редактор газеты «Деловой Петербург» Максим Васюков и главный редактор интернет-издания «Фонтанка.ру» Александр Горшков много говорили о навыках, которыми должен обладать журналист электронных СМИ. По их мнению, большая проблема сегодняшнего дня – несоответствие университетского образования будущих журналистов требованиям редакций. «В вузах готовят аспирантов, а не специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. Это проблема не только журналистского образования, но и высшего российского образования вообще», – подытожил Васюков. Решить проблему, как отметили ведущие, можно максимально плотным взаимодействием вузов и студентов с будущими работодателями – качественная практика поможет всем сторонам.

Участники форума из разных стран рассказывали о своем опыте работы в «новых медиа» и даже их создании. Так, Яков Бута и Максим Короткин из Белоруссии поделились историей создания портала Stringershub.com, который на данный момент объединяет журналистов по всему миру. Авторы снимают видео о происходящем на своей земле и отправляют эти работы редакторам портала, чтобы в итоге ролики попали в эфиры ведущих телеканалов.

Кадры, на которых нет меня

Участники форума привезли с собой не только доклады и документальные фильмы, но и фотографии. Сто лучших работ были отобраны для выставки «Я здесь живу», которая открылась в Главном штабе Эрмитажа. Шотландские пейзажи, будни оленеводов Русского Севера, работа врачей турецкого роддома, жизнь людей в условиях сирийского конфликта – все это было отражено в работах гостей «Диалога культур». Особое впечатление на посетителей произвела серия снимков фотокорреспондента из Сирии Акопа Ванесяна, который запечатлел, как взрослые и дети живут в обстоятельствах войны – играют, общаются, хоронят погибших. Ванесян пригласил всех участников приехать в Сирию, чтобы «увидеть правду своими глазами».

В число отобранных работ попали и снимки журналиста «Рязанских ведомостей» Татьяны Клемешевой. Это портреты наших земляков – предпринимателя Виктора Романцова из села Поляны, который делает козьи сыры, и скульптора, Заслуженного художника РФ Галины Сметаниной.

«Уважение к людям – превыше всего»

Одним из ярких событий форума стал видеомост, в котором приняла участие директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Она ответила на вопросы молодых журналистов. Большинство из них касалось свободы слова, обстановки в Сирии, отношений России и Турции.

Мария Захарова отметила, что у каждой страны есть свои обязательства перед международными структурами, которых государства должны придерживаться. Они касаются в том числе защиты слова и защиты журналистов. «Для нашей страны этот вопрос принципиален. Мы строим открытое демократическое общество, один из важнейших элементов которого – свобода слова», – отметила она.

Мария Захарова обозначила четкую позицию нашей страны в вопросах выборов в разных государствах. «Мы не занимаем сторону того или иного кандидата. Безу­словно, мы интересуемся позицией претендентов на пост главы, иногда комментируем заявления кандидатов, отвечаем на вопросы, пресекаем попытки различных СМИ втянуть нас в предвыборные дебаты и ни в коем случае не вмешиваемся в ход выборов. Мы считаем это незаконным. Уважение к людям, к народу других стран – превыше всего. Вопрос выбора главы любого государства должны решать его жители», – подытожила Мария Владимировна.

Кино о каждом

Настоящим украшением форума стал фестиваль документальных фильмов и мультимедийных проектов. Около 15 фильмов и телепередач из 130 работ со всего мира были отобраны для показа в Эрмитажном театре. Например, студентка латвийского университета Алина Радзевица рассказала о Рижской школе журналистики и пригласила молодых коллег принять участие в этом проекте. Одно из главных условий – знание английского языка. В течение двух недель студенты, приехавшие в Ригу, снимают документальные короткометражные фильмы в окрестностях латвийской столицы. Летняя школа существует около шести лет. За это время ее участники сняли несколько десятков фильмов, и некоторые из них были представлены на форуме «Диалог культур».

В Эрмитажном театре показали фильм Елизаветы Неменовой из Ростовской области «Ростов-на-Дону. Город воинской славы». «Я живу в Ростове всего год. Когда только-только приехала туда и устроилась на работу в телекомпанию, мне сразу дали задание снять небольшой фильм о городе, посмотреть на него свежим взглядом, сломать сложившиеся стереотипы. И мне кажется, у меня это получилось», – рассказала автор.

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Форум «Диалог культур» стал настоящим подарком для молодых журналистов, заинтересованных в саморазвитии. Общение с вице-губернатором Санкт-Петербурга Александром Говоруновым, председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым, заместителем генерального директора Эрмитажа Светланой Адаксиной, другими гостями форума важно для тех, кто вступает на журналистскую тропу. Участники обменялись приглашениями приехать в гости и создать совместные проекты, результаты которых можно будет обсудить на встрече в следующем году. Такие события дают четкое понимание: нет неинтересных мест на карте. Главное – уметь увидеть жизнь своей страны незашоренным взглядом и не бояться говорить о ней миру. Ведь уважение к своей и чужой культуре – основа любого диалога.

Вероника Шелякина, Татьяна Клемешева,

участники «Диалога культур»

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