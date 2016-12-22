Будни районного суда

Областная общественно-политическая газета
21:18 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города В Рязани для «Театральной России» ищут новое место Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора Рязанская облдума завершила осеннюю сессию Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеСпортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий В Рязани сгорел автомобиль О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли В Рязани отметили День энергетика На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната
Главная страница / Новости Рязани и области
02.12.2016
Просмотров: 294
№225 (5266) |
Седьмая полоса
Собеседник
Версия для печати

Будни районного суда

Будем учиться работе с коллегией присяжных
Будни районного суда

Председатель Октябрьского районного суда г. Рязани Наталия Александровна Невская на судейской работе – 22 года. В 1986 году окончила Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского, работала юрисконсультом, специалистом первой категории отдела юстиции Рязоблисполкома, адвокатом, судьей, 4 года – в должности заместителя председателя Московского районного суда г. Рязани. В октябре 2014 года назначена председателем Октябрьского районного суда г. Рязани. Наталия Александровна – одна из делегатов от Рязанской области на IX Всероссийский съезд судей, который пройдет на следующей неделе в Москве с 6 по 8 декабря.

– Наталия Александровна, два года вы работаете председателем Октябрьского районного суда, изменилось ли за это время ваше видение работы председателя?

– Да, безусловно, оно меняется. Судебная система продолжает реформироваться, это постоянно ставит перед нами все новые задачи. Приняли Кодекс административного судопроизводства – встал вопрос об аудиопротоколировании. Установить аппаратуру, наладить работу, обеспечить расходными материалами – все потребовало и времени, и определенных усилий. Помогли Управление судебного департамента в Рязанской области и филиал информационно-аналитического центра поддержки ГАС «Правосудие» в Рязанской области.

Внесли изменения в Уголовно-процессуальный кодекс о введении суда присяжных в районных судах – круг задач еще больше расширился.

– Многих пугает перспектива появления судов присяжных на уровне районов. Действительно ли так сложно будет их организовать?

– Трудностей, конечно, нас ждет немало. Подготовка судей, набор присяжных, обустройство залов заседаний – здесь все непросто. На декабрь у нас уже запланировано семинарское занятие в областном суде – будем учиться работе с коллегией присяжных. Судьи у нас профессиональные, вдумчивые, научатся – не сомневаюсь.

Сложнее будет с формированием скамьи присяжных. Сегодня только в областном суде они требуются, а набрать нужное количество людей, способных принять участие в рассмотрении дела, не всегда просто. Надо, чтобы и со списками работа в муниципальных органах была отлажена, и чтобы граждане понимали, что приглашение в суд в качестве присяжного – не пустая формальность, от которой легко «отмахнуться». Работа присяжных – гражданский долг, реализация той самой демократизации судебной власти, к которой так долго стремилось общество. Если мы начнем откладывать процессы, дабы сформировать, наконец, скамью присяжных, конечно, сроки рассмотрения дел могут растянуться значительно. Видимо, к вступлению в действие этого закона стоит провести большую просветительскую работу с общественностью, чтобы и граждане, и работодатели с пониманием и большой ответственностью относились к участию общественности в судопроизводстве.

– Какие задачи для себя как председателя вы считаете первоочередными?

– Я думаю, что главное – укомплектование штата работников аппарата суда. С введением новых требований к работникам аппарата судов усилились и проверочные мероприятия по кандидатам на вакантные должности. Соискатели на должность секретаря суда, секретаря судебного заседания, помощника судьи проходят дополнительную проверку, конечно, не такую, как судья при назначении, но достаточно серьезную – два кандидата за 2016 год у нас такую проверку уже не прошли. В современных условиях работа по подбору кадров каждый год усложняется.

Другая важная задача – организация ремонтных работ в суде. Многие вопросы необходимо согласовывать, вникать, контролировать. За период моей работы уже удалось оборудовать в подвале новый архив. В планах – ремонт тех кабинетов, которые расположены в нашем историческом здании, на улице Соборной 11, где в советское время располагался областной суд. Здание старое, в ремонте нуждаются кабинеты, коридоры, лестницы, конвойные помещения и, конечно, сам фасад здания суда. Для меня очень важно организовать спокойную, стабильную работу суда.

– Какие категории дел наиболее часто рассматриваются в вашем суде?

– Если брать гражданские, мы в основном рассматриваем дела искового производства – о взыскании денежных средств по договорам займа, по кредитным договорам, большое количество дел по искам о возмещении вреда в результате ДТП, здесь и стороны обращаются с требованиями к страховым компаниям, и страховые компании – к гражданам. Все это дела, вытекающие из правоотношений, регулируемых законом о защите прав потребителей. Среди гражданских дел также споры, вытекающие из жилищных правоотношений, трудовые. С введением в действие с 15 сентября 2015 года Кодекса административного судопроизводства увеличилось количество административных исков о взыскании обязательных платежей и санкций. С апреля по сентябрь текущего года было много административных исков, направленных на обжалование решений, действий и бездействия судебных приставов (после объединения районных отделов УССП в городе в один отдел территориально он оказался в юрисдикции именно нашего суда) – за 9 месяцев мы рассмотрели 71 материал – в два раза больше, чем за весь прошлый год. Сейчас этот вал прекратился, Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября разъяснил порядок рассмотрения таких дел.

Стоит отметить, что абсолютное большинство исков нашим судом удовлетворяется. Например, по оконченным гражданским и административным делам удельный вес удовлетворенных исков от дел, рассмотренных с вынесением решения, в первом полугодии 2016 года составил 93,7%, в первом полугодии 2015 года – 93,1%. Можно утверждать, что в большинстве случаев лица обращаются за судебной защитой с обоснованными требованиями и получают в суде реальную защиту своих прав – для нас это очень важно.

Из уголовных в наш суд чаще поступают дела о преступлениях против собственности – кража, мошенничество, грабеж, разбой; о незаконных действиях с наркотическими средствами и психотропными веществами. Много преступлений, связанных с причинением вреда жизни и здоровью личности. У нас самое большое количество уголовных дел по области. Уже на сегодня рассмотрено 252 уголовных дела. Преобладающая категория административных правонарушений – мелкое хулиганство. Немало дел о правонарушениях в области дорожного движения…

Что касается преступлений, совершенных несовершеннолетними, их немного. За 9 месяцев 2016 года рассмотрено 7 дел с участием несовершеннолетних подсудимых, из них 6 дел с вынесением приговора. Осуждены 8 лиц, один приговорен к реальному лишению свободы, 6 – условно. Одно дело прекращено за примирением сторон. К этой категории дел судьи всегда относятся с особым вниманием, стараются выбирать более мягкое наказание – назначаем штрафы, если стороны примирились, если возместили ущерб, прекращаем производство.

Главная трудность при рассмотрении уголовных дел – обеспечение явки участников уголовного судопроизводства – подсудимых, не находящихся под стражей, свидетелей, потерпевших – как по сложным, многоэпизодным делам, так и по делам небольшой тяжести.

– Особый пласт уголовных дел сегодня – так называемые коррупционные – по взяткам, превышениям должностных полномочий, растратам, мошенничеству должностных лиц. Много ли подобных дел рассматривается в вашем суде?

– В 2014 году мы рассмотрели 18 уголовных дел коррупционной направленности, в 2015-м – 19 дел, за 9 месяцев 2016-го – 9 таких дел. Среди подсудимых – сотрудники ГИБДД, преподаватели, главы муниципальных образований, врачи, государственные служащие. Бесспорно, это дела особой сложности, рассматривают их судьи наиболее опытные, грамотные, проработавшие не один год, имеющие особую внутреннюю стойкость, что ли... Те, кто оказался на скамье подсудимых по таким делам, посягают не только на общественные отношения, эти преступления подрывают авторитет власти. Объективность, законность и справедливость постановленного судебного акта по таким делам повышают авторитет судебной власти и государства в целом.

– К таким делам всегда приковано внимание общественности, их активно посещают и освещают журналисты. Как это сказывается на работе суда?

– Повышенное внимание общественности, безусловно, добавляет напряжения в работе судьи, но объективность, беспристрастность, глубокое знание материального и процессуального права, высокий профессионализм позволяют судьям сосредоточиться и разрешать дела объективно и законно.

– Наталия Александровна, вы являетесь делегатом IX Всероссийского съезда судей. С чем вы едете на съезд и каковы ваши ожидания?

– Для меня съезд судей – это общение с коллегами, обсуждение наиболее важных вопросов, касающихся состояния судебной системы и ее развития. Съезд подведет итоги работы всего судейского сообщества страны. Мне, безусловно, интересно услышать выступления руководителей судейского сообщества, руководителей Верховного Суда, Правительства Российской Федерации. Надеюсь, по итогам работы съезда разрешатся многие вопросы, в том числе вопросы кадровой политики по формированию аппарата судов и судейского корпуса, материально-технического обеспечения мировых судей. И я обязательно все услышанное на съезде доведу до коллектива нашего суда.

Ирина Матвеева

Статья опубликована в номере 225 (5266) от 02 декабря 2016 года
«Яндекс» запишет к доктору
Компания готовит сервис оказания дистанционных медицинских услуг, помогающий докторам связаться по видеосвязи с пациентами
Об одном – на разных языках
XI Международный медиафорум молодых журналистов Европы и Азии «Диалог культур» глазами наших участников
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
В регионе растет рождаемость
Об этом 1 декабря заявила заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Решаем сообща
Состоялось совместное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ЦФО
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Главное – профилактика
В Рязанском центре по борьбе со СПИДом побывали представители правительства области и журналисты
Михаил Скрипников
Событие
Самостоятельный курс
Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию
Событие
Задачи для региона
Губернатор Олег Ковалев принял участие в церемонии оглашения послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Лицейская годовщина
Одна из лицейских школ Рязани отметила 25-летие
Татьяна Клемешева
АПК
Вести АПК
Событие
Неделя глазами экспертов
Читатель - газета
Будет ли меняться система городского освещения?
Читатель - газета
Сладость – в радость
Читатель - газета
Крутилин поможет
Татьяна Банникова
Читатель - газета
Важный документ за пару минут
Читатель - газета
Газопровод строили мы!
Актуально
«Яндекс» запишет к доктору
Компания готовит сервис оказания дистанционных медицинских услуг, помогающий докторам связаться по видеосвязи с пациентами
Спорт
Сила, ум и красота
В областном центре выбрали лучшую спортшколу и ее представителей
Елена Серебрякова
Спорт
Осваиваем роуп скиппинг
Руслан Немировский стал в новом для себя виде спорта победителем Кубка ЦФО
Вячеслав Астафьев
Спорт
В честь маршала Жукова
Рязанцы окунулись в прорубь вместе с пятикратной чемпионкой мира по зимнему плаванию Ниной Ермиловой
Вячеслав Астафьев
Спорт
Новости спорта
Вячеслав Астафьев
РВ ТВ
Слово правит миром
Павел Любимцев – о занимательных историях, чтецком искусстве и актерской профессии
Димитрий Соколов
Тема дня
Редкости на экране
Как и где в Рязани смотрели и смотрят «малое кино»
Татьяна Клемешева
Наши новости
Ради мира на земле
25 лет назад рабочая группа приступила к созданию «Книги Памяти» Рязанской области
Елена Серебрякова
Наши новости
Гражданам XXI века
В Сасовском индустриальном колледже имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова подросткам помогают постигать правовые знания
Наши новости
Детской организации помогут взрослые
Каким быть региональному отделению Российского движения школьников
Татьяна Банникова
Стиль жизни
Мастера на все руки
Индустрия хенд-мейд изделий в Рязани набирает обороты
Елена Серебрякова
Новости
От пятницы до пятницы
Встречи с природой
На стыке осени и зимы
Иван Назаров
Вернисаж
Скромное изящество деталей
Живопись Людмилы Климентовской очаровывает тихой красотой
Татьяна Клемешева
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru