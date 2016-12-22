Будни районного суда

Будем учиться работе с коллегией присяжных

Председатель Октябрьского районного суда г. Рязани Наталия Александровна Невская на судейской работе – 22 года. В 1986 году окончила Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского, работала юрисконсультом, специалистом первой категории отдела юстиции Рязоблисполкома, адвокатом, судьей, 4 года – в должности заместителя председателя Московского районного суда г. Рязани. В октябре 2014 года назначена председателем Октябрьского районного суда г. Рязани. Наталия Александровна – одна из делегатов от Рязанской области на IX Всероссийский съезд судей, который пройдет на следующей неделе в Москве с 6 по 8 декабря.

– Наталия Александровна, два года вы работаете председателем Октябрьского районного суда, изменилось ли за это время ваше видение работы председателя?

– Да, безусловно, оно меняется. Судебная система продолжает реформироваться, это постоянно ставит перед нами все новые задачи. Приняли Кодекс административного судопроизводства – встал вопрос об аудиопротоколировании. Установить аппаратуру, наладить работу, обеспечить расходными материалами – все потребовало и времени, и определенных усилий. Помогли Управление судебного департамента в Рязанской области и филиал информационно-аналитического центра поддержки ГАС «Правосудие» в Рязанской области.

Внесли изменения в Уголовно-процессуальный кодекс о введении суда присяжных в районных судах – круг задач еще больше расширился.

– Многих пугает перспектива появления судов присяжных на уровне районов. Действительно ли так сложно будет их организовать?

– Трудностей, конечно, нас ждет немало. Подготовка судей, набор присяжных, обустройство залов заседаний – здесь все непросто. На декабрь у нас уже запланировано семинарское занятие в областном суде – будем учиться работе с коллегией присяжных. Судьи у нас профессиональные, вдумчивые, научатся – не сомневаюсь.

Сложнее будет с формированием скамьи присяжных. Сегодня только в областном суде они требуются, а набрать нужное количество людей, способных принять участие в рассмотрении дела, не всегда просто. Надо, чтобы и со списками работа в муниципальных органах была отлажена, и чтобы граждане понимали, что приглашение в суд в качестве присяжного – не пустая формальность, от которой легко «отмахнуться». Работа присяжных – гражданский долг, реализация той самой демократизации судебной власти, к которой так долго стремилось общество. Если мы начнем откладывать процессы, дабы сформировать, наконец, скамью присяжных, конечно, сроки рассмотрения дел могут растянуться значительно. Видимо, к вступлению в действие этого закона стоит провести большую просветительскую работу с общественностью, чтобы и граждане, и работодатели с пониманием и большой ответственностью относились к участию общественности в судопроизводстве.

– Какие задачи для себя как председателя вы считаете первоочередными?

– Я думаю, что главное – укомплектование штата работников аппарата суда. С введением новых требований к работникам аппарата судов усилились и проверочные мероприятия по кандидатам на вакантные должности. Соискатели на должность секретаря суда, секретаря судебного заседания, помощника судьи проходят дополнительную проверку, конечно, не такую, как судья при назначении, но достаточно серьезную – два кандидата за 2016 год у нас такую проверку уже не прошли. В современных условиях работа по подбору кадров каждый год усложняется.

Другая важная задача – организация ремонтных работ в суде. Многие вопросы необходимо согласовывать, вникать, контролировать. За период моей работы уже удалось оборудовать в подвале новый архив. В планах – ремонт тех кабинетов, которые расположены в нашем историческом здании, на улице Соборной 11, где в советское время располагался областной суд. Здание старое, в ремонте нуждаются кабинеты, коридоры, лестницы, конвойные помещения и, конечно, сам фасад здания суда. Для меня очень важно организовать спокойную, стабильную работу суда.

– Какие категории дел наиболее часто рассматриваются в вашем суде?

– Если брать гражданские, мы в основном рассматриваем дела искового производства – о взыскании денежных средств по договорам займа, по кредитным договорам, большое количество дел по искам о возмещении вреда в результате ДТП, здесь и стороны обращаются с требованиями к страховым компаниям, и страховые компании – к гражданам. Все это дела, вытекающие из правоотношений, регулируемых законом о защите прав потребителей. Среди гражданских дел также споры, вытекающие из жилищных правоотношений, трудовые. С введением в действие с 15 сентября 2015 года Кодекса административного судопроизводства увеличилось количество административных исков о взыскании обязательных платежей и санкций. С апреля по сентябрь текущего года было много административных исков, направленных на обжалование решений, действий и бездействия судебных приставов (после объединения районных отделов УССП в городе в один отдел территориально он оказался в юрисдикции именно нашего суда) – за 9 месяцев мы рассмотрели 71 материал – в два раза больше, чем за весь прошлый год. Сейчас этот вал прекратился, Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября разъяснил порядок рассмотрения таких дел.

Стоит отметить, что абсолютное большинство исков нашим судом удовлетворяется. Например, по оконченным гражданским и административным делам удельный вес удовлетворенных исков от дел, рассмотренных с вынесением решения, в первом полугодии 2016 года составил 93,7%, в первом полугодии 2015 года – 93,1%. Можно утверждать, что в большинстве случаев лица обращаются за судебной защитой с обоснованными требованиями и получают в суде реальную защиту своих прав – для нас это очень важно.

Из уголовных в наш суд чаще поступают дела о преступлениях против собственности – кража, мошенничество, грабеж, разбой; о незаконных действиях с наркотическими средствами и психотропными веществами. Много преступлений, связанных с причинением вреда жизни и здоровью личности. У нас самое большое количество уголовных дел по области. Уже на сегодня рассмотрено 252 уголовных дела. Преобладающая категория административных правонарушений – мелкое хулиганство. Немало дел о правонарушениях в области дорожного движения…

Что касается преступлений, совершенных несовершеннолетними, их немного. За 9 месяцев 2016 года рассмотрено 7 дел с участием несовершеннолетних подсудимых, из них 6 дел с вынесением приговора. Осуждены 8 лиц, один приговорен к реальному лишению свободы, 6 – условно. Одно дело прекращено за примирением сторон. К этой категории дел судьи всегда относятся с особым вниманием, стараются выбирать более мягкое наказание – назначаем штрафы, если стороны примирились, если возместили ущерб, прекращаем производство.

Главная трудность при рассмотрении уголовных дел – обеспечение явки участников уголовного судопроизводства – подсудимых, не находящихся под стражей, свидетелей, потерпевших – как по сложным, многоэпизодным делам, так и по делам небольшой тяжести.

– Особый пласт уголовных дел сегодня – так называемые коррупционные – по взяткам, превышениям должностных полномочий, растратам, мошенничеству должностных лиц. Много ли подобных дел рассматривается в вашем суде?

– В 2014 году мы рассмотрели 18 уголовных дел коррупционной направленности, в 2015-м – 19 дел, за 9 месяцев 2016-го – 9 таких дел. Среди подсудимых – сотрудники ГИБДД, преподаватели, главы муниципальных образований, врачи, государственные служащие. Бесспорно, это дела особой сложности, рассматривают их судьи наиболее опытные, грамотные, проработавшие не один год, имеющие особую внутреннюю стойкость, что ли... Те, кто оказался на скамье подсудимых по таким делам, посягают не только на общественные отношения, эти преступления подрывают авторитет власти. Объективность, законность и справедливость постановленного судебного акта по таким делам повышают авторитет судебной власти и государства в целом.

– К таким делам всегда приковано внимание общественности, их активно посещают и освещают журналисты. Как это сказывается на работе суда?

– Повышенное внимание общественности, безусловно, добавляет напряжения в работе судьи, но объективность, беспристрастность, глубокое знание материального и процессуального права, высокий профессионализм позволяют судьям сосредоточиться и разрешать дела объективно и законно.

– Наталия Александровна, вы являетесь делегатом IX Всероссийского съезда судей. С чем вы едете на съезд и каковы ваши ожидания?

– Для меня съезд судей – это общение с коллегами, обсуждение наиболее важных вопросов, касающихся состояния судебной системы и ее развития. Съезд подведет итоги работы всего судейского сообщества страны. Мне, безусловно, интересно услышать выступления руководителей судейского сообщества, руководителей Верховного Суда, Правительства Российской Федерации. Надеюсь, по итогам работы съезда разрешатся многие вопросы, в том числе вопросы кадровой политики по формированию аппарата судов и судейского корпуса, материально-технического обеспечения мировых судей. И я обязательно все услышанное на съезде доведу до коллектива нашего суда.

Ирина Матвеева