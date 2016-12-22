Берегите нервы

Президент Союза охраны

психического здоровья, врач

Наталья Треушникова –

о том, почему люди боятся

идти на прием к психологу





Для современного человека заботиться о своем здоровье давно стало нормой. Мы стараемся регулярно проходить медицинское обследование, посещать терапевта, стоматолога, хирурга... Со школьной скамьи учимся правильно питаться. С экранов телевизора постоянно звучит реклама средств, укрепляющих и­ммунитет.

Но что происходит, когда мы слышим слова «психическое здоровье»? У большинства возникают стойкие страшные ассоциации: «Палата № 6», «мозгоправы», «лоботомия» и т.д. и т.п.

Разгораются пространные дискуссии о призрачности границы психического здоровья и болезни. Граница эта существует. Но вот всегда ли можно самостоятельно определить? Вот это состояние – еще здоровье или уже начало болезни? Что мы делаем, когда болит зуб? Обращаемся к стоматологу. И только врач сможет определить глубину проблемы и объем необходимого вмешательства. Совсем другое дело, когда речь идет о психике.

Мы привыкли любое снижение настроения называть депрессией, любое неприятное событие – стрессом, любого неординарного человека – психом. При этом готовы до последнего не обращаться за помощью к специалистам. Если в других аспектах гигиены и здоровья человечество значительно продвинулось вперед, то область психического претерпела, пожалуй, даже регресс. Если еще сто лет назад у каждого была возможность, да и необходимость, регулярно бывать на исповеди, то на сегодняшний день эта ниша так и остается пустой.

Отчего же нам так трудно решиться сделать даже маленький шаг и пойти на прием к психологу?

Самый распространенный аргумент – «Не хочу, чтобы кто-то копался в моей голове».

Но психолог – это не маг и не чародей! Это специалист, который умеет слушать, слышать и задавать вопросы. Еще один тезис – «Придется ходить туда не один раз, это просто вытягивание денег». Для того чтобы стоматолог вынес свой вердикт, в первую очередь вам будет необходимо открыть рот.

В этом плане ничем не отличается от него и психолог. В профессиональной среде ходит устойчивое выражение: «мотивированный клиент». Это значит, что человек пришел за помощью и готов ее получить, то есть он готов открыть рот и показать больной зуб. Чем приходится заниматься психологу в большинстве случаев несколько первых сеансов? Уговаривать «открыть рот».

Зачастую роль психолога для нас играет алкоголь. Думаю, уже нет ни одного сомневающегося в том, что это крайне опасное заигрывание, которое почти наверняка приведет к тяжелым последствиям.

Жизнь с каждым годом увеличивает темп, требует новых скоростей, растут нагрузки, в первую очередь, нагрузки эмоциональные и интеллектуальные. Это естественным образом заставляет нас менять подходы к защите и охране здоровья, особенно психического. Чем раньше обнаружена проблема, тем успешнее она будет решена.

Каждый психиатр хотя бы однажды сталкивался с такой ситуацией: «У наших знакомых проблема с родственником. Он стал странным, из дома не выходит, то мечется по квартире и что-то бессвязное бормочет сам с собой, то лежит на кровати часами, свернувшись калачиком и ни на что не реагируя. Ничего не ест и почти не пьет. Родственники понимают, что он заболел. Но в больницу ни за что не поедут! Не могли бы вы как-то полечить дома, чтобы без огласки и без учета?»

Что это напоминает? Как минимум, предложение совершить криминальный аборт. Или провести операцию аппендэктомии на дому. Дикость? Но страх перед «сумасшедшим домом» или «учетом» продолжает пересиливать все разум­ные доводы. Если говорить серьезно и начистоту, в подобной ситуации опасность, которой подвергается пациент и его родственники, колоссальна. Подобная проблема не может быть решена в домашних условиях, и причин тому масса: человек должен круглосуточно находиться под наблюдением квалифицированного персонала, медикаментозное лечение назначается с огромной осторожностью и исключительно индивидуально, помощь пациентам с психическими расстройствами должна оказываться целой бригадой специалистов. Что же касается пресловутого учета, то этот момент требует особого широкого разъяснения: в настоящее время пациентам с серьезными психическими расстройствами показано активное динамическое наблюдение. Это значит, что далеко не всех пациентов психиатрических клиник после выписки домой посещает и наблюдает психиатр, а только тех из них, кто страдает действительно серьезными хроническими заболеваниями. И мера эта отнюдь не карательная.

Зачастую человек с психическим расстройством не может адекватно оценить свое состояние, крайне ограничен в социальных связях, имеет проблемы с трудоустройством, оформлением документов, часто прием препаратов требует контроля, изменения дозировок и т.д. Для поддержки и своевременного оказания помощи его наблюдают социальные работники и районный врач-психиатр. Многих пугают некоторые ограничения в видах деятельности для лиц, находящихся под наблюдением психиатра. Всем известно, что ограничения в трудоустройстве существуют далеко не только в сфере психиатрии, но именно эта область почему-то всех пугает и возмущает.

По определению ВОЗ, психическое здоровье – это «состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества».

Хочется верить, что в совсем скором будущем для каждого из нас профилактический поход к психологу и психиатру станет таким же обыденным, как посещение терапевта или стоматолога. Ведь психическое здоровье – это залог благополучия каждого человека и общества в целом.

Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»