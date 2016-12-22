«Яндекс» запишет к доктору

Компания готовит сервис оказания дистанционных медицинских услуг, помогающий докторам связаться по видеосвязи с пациентами

«Яндекс» готовит к запуску телемедицинский сервис, который позволит врачам оказывать консультации пациентам по видеосвязи. Данный функционал будет доступен в приложении «Яндекс. Здоровье». Правда, запустить в компании его смогут только после принятия закона о т­елемедицине.

В «Яндексе» рассказали, что телемедицинские услуги планируется оказывать на базе сервиса «Яндекс. Здоровье», который был запущен в начале ноября на платформах iOS и Android. С его помощью пользователи могут в Москве найти подходящую клинику и записаться на прием к врачу. Сейчас приложение показывает стоимость услуг специалиста и время работы.

Директор по распространению технологий «Яндекса» и руководитель сервиса «Яндекс.Здоровье» Григорий Бакунов рассказал, что к данному сервису они планируют начать подключать клиники, которые будут связывать пользователя с доктором по видеоконференц-связи. При этом Бакунов отметил, что пока «Яндекс» не определился, будут ли они разрабатывать собственный сервис видеосвязи или договариваться с партнерами на использование технологий.

По мнению основателя мессенджера QIP и 4Talk Сергея Кравцова, создание полноценного сервиса видеосвязи может занять 2–3 года.

– Сегодня эффективно брать готовое решение с рынка или приобрести компанию, у которой такое решение есть, тем более что в России присутствуют игроки с подобными технологиями, – отметил Кравцов.

Бакунов отметил, что перед тем, как «Яндекс» сможет оказывать настоящие телемедицинские услуги, необходимо дождаться изменения федерального законодательства.

– Над поправками сейчас работают и Минздрав, и интернет-компании. Мы очень надеемся, что их вскоре примут и телемедицина в том или ином виде станет возможной, – пояснил Григорий Бакунов.

Принятие закона, который легализует телемедицину, может состояться в течение следующих шести месяцев. На форуме «Интернет+Медицина» 24 ноября глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин рассказал, что до конца года правительство РФ внесет закон, легализующий телемедицину, в Госдуму.

– Мы рассчитываем, что в рамках весенней сессии он будет принят, – рассказал Левин.

Сегодня телемедицина находится вне правового поля. Юристы спорят между собой, разрешено ли врачам оказывать консультативные услуги через Интернет или по телефону. Согласно статье 32 Закона 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», медицинская помощь может оказываться по месту вызова бригады «скорой» и в транспортном средстве при медицинской эвакуации; амбулаторно и в дневном или круглосуточном стационаре. Кроме того, другой статьей указано, что необходимым «предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия» в письменной форме. Эти нормы закона толкуются по-разному. Одни утверждают, что оказывать медуслуги дистанционно можно, а согласие на медицинское вмешательство можно получить от пациента через Интернет, попросив его поставить галочку в пользовательском соглашении. Другие уверены, что раз в законе не прописана напрямую возможность оказания медицинских услуг по телефону или через Интернет, значит, данный вид деятельности в России запрещен.

По мнению Германа Клименко, советника Президента РФ по развитию интернет-технологий, «Яндекс» обратил внимание на рынок медицинских услуг, так как в перспективе этот рынок будет динамично расти. По оценкам консалтинговой компании IHS, к 2018 году объем рынка удаленной медицины в мире составит $3,5 млрд.

Герман Клименко считает, что легализация телемедицины сильно изменит структуру рынка.

– Сейчас врачи не являются самостоятельными игроками на рынке, а зависимы от поликлиник и больниц, которым выдается лицензия, – говорит советник президента. – Рынок оказания медицинских услуг в России сильно изменится, когда появится возможность получать лицензию не на организацию, а на конкретного специалиста.

Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»