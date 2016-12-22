Будет ли меняться система городского освещения?

«Последние годы в осенне-зимний период в областном центре особенно темно. Даже там, где есть уличные фонари, света явно недостаточно, с наступлением темноты под ногами ничего не видно, особенно во дворах. Очевидно, система городского освещения требует ремонта. Планируются ли какие-либо работы?

В. Кураев, г. Рязань»

По информации дирекции благоустройства города, подрядчик приступил к выполнению гарантийных обязательств по обслуживанию уличных светильников в Рязани.В частности, по данным дирекции, к первым числам декабря в городе будет заменено 100 вышедших из строя фонарей. По состоянию на 28 ноября, работы завершены на 40 единицах по улицам Советской Армии, Зубковой, Промышленной и Есенина.