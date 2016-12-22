Сладость – в радость

«Новый год не за горами, и я уже готовлю подарки внукам. В магазинах Рязани каких только новогодних сладких подарков нет: ассортимент широчайший, производителей – десятки, выбрать не так-то просто, особенно боишься «нарваться» на некачественную продукцию, ведь дети «сметут» любые сладости. На что нужно обращать внимание при выборе сладкого подарка, что советуют специалисты?

Валентина Ивановна Ушакова, г. Рязань»

Региональное управление Роспотребнадзора советует быть внимательным при выборе сладких новогодних подарков, обращая внимание на маркировку, которая должна содержать следующую информацию:

– наименование продукта,

– наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес производства),

– масса нетто,

– состав продукта (для кондитерских наборов указывают общий состав ингредиентов всех изделий, входящих в данный набор),

– пищевые добавки,

– ароматизаторы,

– пищевая ценность (для кондитерских наборов, состоящих из различных видов и наименований изделий, указывают средневзвешенную пищевую ценность входящих в набор изделий),

– условия хранения,

– срок годности,

– дата изготовления и дата упаковывания,

– обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт,

– информация о наличии ГМО (при содержании генетически модифицированного компонента в количестве, превышающем установленную норму),

– единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

За консультативной помощью по возникающим вопросам можно обратиться по телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Рязанской области: 8-800-100-22-62.