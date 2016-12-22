Крутилин поможет

Бывают командировки очень богатые на встречи и впечатления, что я и могу сказать о своей поездке в Милославский и Скопинский районы в конце августа этого года. Цель тогда была – вспомнить о советском писателе Сергее Крутилине, уроженце этих мест, написавшем полвека назад роман, озаглавленный именем милославского села Липяги.

Путевой очерк об этом был напечатан в номерах нашей газеты от 23 и 30 сентября и назывался «Книга и судьба». Однако очень не хотелось, чтобы некоторые приведенные в нем факты остались только изложенными, требовалось какое-то продолжение.

Так, при посещении Милославской центральной районной библиотеки мы разговорились с ее сотрудниками о писательской судьбе Василия Веркина, который, обладая несомненным поэтическим даром и горячо любя свою малую родину, посвятил ей немало проникновенных строк. Помнят ли в Милославском своего земляка (он умер в конце 80-х)? Оказалось, да. В библиотеке хранятся пожелтевшие и хрупкие вырезки из газет с его стихами… Но ведь пройдет еще какое-то время и они просто-напросто могут истлеть. Что если издать книжку стихов поэта за бюджетные или спонсорские средства? Это предложение было высказано в очерке.

Во времена В. Веркина должностные лица были обязаны реагировать на выступления, предложения СМИ. Сегодня такого правила нет. Поэтому я сама позвонила начальнику Милославского районного управления культуры и спорта Т.Р. Султановой и спросила ее мнение. Она сразу сказала, что Василий Веркин – очень хороший поэт, и в районе постараются выпустить книгу, чтобы не забывалось его творчество.

Будем на это надеяться.

Была у меня во время командировки еще одна «проблемная» встреча – в селе Делехово (родном для Сергея Крутилина) Скопинского района, где живет и пишет, пишет портреты замечательных и талантливых русских людей местный художник Ю. Юциков. Но выставлены они в старой, находящейся в аварийном состоянии Делеховской школе, где, кроме них, собрано еще много вещей для задуманного Юциковым музея Сергея Крутилина. Что делать со всем этим?

Звоню снова – теперь уже в Скопинский район, начальнику управления культуры В.Н. Чистотину. Он обещал съездить в Делехово, все посмотреть, и свое обещание выполнил. От него узнаю, что прежде всего возник вопрос о сохранности картин – скоро зима, а старая школа не отапливается. Художнику предложили (вместе с В.Н. Чистотиным были представители местной власти) разместить свои работы в передвижном помещении, которое может отапливаться. Он с этим согласился. Будем надеяться, что и данная проблема решится. Как тут не заметить, что и в том, и в другом случае, можно сказать, помог Крутилин?

Но что будет сделано для самого этого забытого ныне писателя в местах, с которыми он кровно связан? Нельзя нам разбрасываться такими людьми, как он. Его главная книга – «Липяги» – это не только заметное литературное явление прошлых лет. Это настоящий и важный для нас памятник сельской жизни, которая уходит, уходит безвозвратно. Так вот давайте хотя бы откроем книгу и – вспомним. Как вспомнил один наш приславший письмо в редакцию читатель описанный в романе старинный способ «ухваивания» деревенских завалинок опавшими дубовыми листьями.

Пока еще есть люди, которые не бросили мечту создать нечто памятное о писателе и «Липягах» на его родной земле. Может быть, есть способ помочь и в этом?