Важный документ за пару минут

Насколько быстро сейчас оформляется «зеленая» карточка, то есть СНИЛС?

К. Надеждин, г. Рязань

Процесс регистрации в системе обязательного пенсионного страхования для граждан существенно упрощен. Теперь в территориальных органах ПФР оформление и выдача происходят в режиме реального времени.

Если раньше гражданину для оформления СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета) было нужно приходить в орган ПФР и подавать заявление, после чего, ожидая 7 – 10 дней, возвращаться за готовым свидетельством («зеленой» карточкой), то теперь регистрация в системе пенсионного страхования и оформление СНИЛС занимает в среднем 2 минуты. Достаточно один раз прийти в территориальный орган ПФР с паспортом и заполнить анкету. Аналогично, т.е. в ходе такого же однократного обращения, оформляется дубликат страхового свидетельства в связи с потерей документа или сменой персональных данных.

Дети в возрасте 14 лет и старше могут получить СНИЛС в органах ПФР самостоятельно, предъявив свой паспорт. Если ребенок младше этого возраста, СНИЛС за него получает родитель (законный представитель), имея при себе свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Напомним, что на оформление СНИЛС на детей, родившихся после января 2016 года (включая новорожденных), распространяется беззаявительный порядок. Родители получают на ребенка свидетельство о рождении в органах ЗАГС, после чего по истечении 10 дней приходят в ПФР уже за готовым свидетельством обязательного пенсионного страхования.