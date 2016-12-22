Газопровод строили мы!

24 ноября этого года в 20.45 по рязанскому телевидению шла передача из Сараевского района о краже металлических труб с неработающего газопровода Саратов–Москва (информация эта сразу всех заинтересовала), и в самом конце было сказано о том, что строили этот газопровод пленные немцы и австрийцы. С этим я согласиться никак не могу. Как, какими силами и средствами подвозились и укладывались в траншею трубы, я не знаю, потому что не видел. А вот о том, кто копал траншею, я вам могу подробно рассказать, так как сам был непосредственным участником этого процесса. Могу назвать и других. Например, Попова Василия Павловича, бывшего второго секретаря Рязанского обкома партии. Попов – мой одногодок, нам с ним в 1945 году было по 15 лет. Он тоже ходил копать траншею. А вот Анатолию Кузьмичу Старостину (он сейчас очень болен, но с памятью у него все в порядке) было 10 лет, и председатель колхоза поручил ему быть возницей, закрепил за ним лошадь с телегой. Маленький мальчик каждый день ездил за семь километров со всем народом на эту траншею в селе Раки. Разговаривал я также с Кочановым Николаем Николаевичем, который родился в селе Заполье. Ему рассказывала мать, как она в 1945 году ходила со всеми копать траншею.

Расклад был такой: все населенные пункты, которые входили в семикилометровую полосу влево и семикилометровую полосу вправо, обязаны были выполнить земляные работы по рытью траншеи в установленные сроки. Оплачивалась эта работа трудоднями, то есть государство получило готовую траншею от Саратова до Москвы бесплатно. А вот как все было – это отдельный большой рассказ.

Михаил Васильевич Зайцев, г. Рязань