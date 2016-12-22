Лицейская годовщина

Одна из лицейских школ Рязани отметила 25-летие

В зале внезапно гаснет свет, и дети восторженно-испуганно взвизгивают, а затем смеются. На каждом из этих нарядных ребят в аккуратной форме свои знаки отличия – голубые или желтые ленты, алые банты. Картина напоминает собрание школы юных волшебников из какого-нибудь кино. Только это вовсе не место чародейства, а филармония, а маленькие противники темноты – ученики лицея №4. Вместе с педагогами и родителями дети пришли отметить день рождения любимой школы.

Большое школьное братство – а в него входят и выпускники, и преподаватели – старательно готовилось к этому событию. Размах становится понятен, когда на сцену поочередно выходят русские красавицы и офицеры в костюмах XIX века – они танцуют, как двести лет назад. «Экскурсом в историю» организаторы хотели подчеркнуть общие черты между лицеем №4 и Царскосельским лицеем. Легендарное учебное заведение, которое воспел в своих стихотворениях А.С. Пушкин, в этом году отмечает 205-летие. «Это два века неспокойной русской истории. А 25 лет – четверть века в истории современной России», – говорят ведущие. Появление на сцене учеников рязанского лицея в образах Пушкина и его друга В. Кюхельбекера достойно завершило сцену.

За прошедшие годы коллектив педагогов лицея и впрямь успел добиться воодушевляющих результатов. Заместитель директора по учебной работе Наталья Одинцова подготовила к праздничной дате брошюру, где перечислены 25 главных событий, наград и изданных пособий лицея. Учебное заведение открылось в 1991 году на базе школы №4 с углубленным изучением немецкого языка. С тех пор налажены связи с научно-исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (сейчас лицей носит звание Базовой школы ВШЭ), а ученики и педагоги регулярно получают награды самого высокого уровня. Преподаватель лицея З.В. Климентовская – обладатель званий «Учитель года России – 1995» и «Народный учитель России». Сам же лицей сегодня входит в число 500 лучших школ страны.

На сцене филармонии директора Надежду Ширенину, преподавателей, детей и их родителей поздравляли заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, председатель комитета по экономическим вопросам областной Думы Татьяна Гусева, ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев и другие гости. Они вручили учителям лицея грамоты, памятные знаки и подарки за успехи в работе. А завершился праздничный концерт выступлениями танцевальных коллективов и самих учеников лицея – ведь в этом школьном братстве дети радуют и знаниями, и творческими достижениями.