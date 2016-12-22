Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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02.12.2016
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№225 (5266) |
Четвёртая полоса
АПК
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Вести АПК

Помощь – лучшим

Рязанцы получили бюджетные средства на создание и модернизацию объектов АПК

Вот уже второй год в стране в целях содействия импортозамещению реализуется новая мера поддержки для аграриев, которая подразумевает возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

Речь идет о новом строительстве и модернизации картофеле-, плодо- и овощехранилищ, молочных ферм, селекционно-генетических (в животноводстве) и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, тепличных комплексов. Предусмотрено возмещение части прямых понесенных затрат на реализацию проектов, прошедших отбор в Минсельхозе России, в размере 20% от сметной стоимости за счет средств федерального бюджета и 1,1% – за счет средств областного бюджета.

Для участия в указанных мероприятиях на 2016 год отбор прошли 4 предприятия агропромышленного комплекса Рязанской области. Колхоз имени Ленина Касимовского района, ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района и ООО «Малинищи» Пронского района получили поддержку на строительство и модернизацию молочных комплексов, а ООО «Авангард» Рязанского района – на модернизацию картофелехранилища с установкой оборудования по предпродажной подготовке.

Общий объем средств, выделенных в 2016 году по данному направлению поддержки, составил 94,6 млн рублей, в том числе 89,6 млн рублей было привлечено из федерального бюджета.

Юбилей на марше

Крупнейшее предприятие области успешно развивается

Первое десятилетие со дня основания предприятия отпраздновал коллектив ООО «Вердазернопродукт» Сараевского района. За это время на базе предприятия, входящего в состав Агропромышленной группы «Молочный продукт», реализован крупнейший инвестиционный проект по строительству свиноводческого комплекса индустриального типа.

На сегодняшний день «Вердазернопродукт» представляет собой 5 площадок, включает племенную ферму, два репродуктора, две откормочные площадки по 36000 свиней единовременного содержания. Для стабильного обеспечения хозяйства кормами реализован также проект по строительству комбикормового завода.

В 2015 году отсюда было поставлено около 50% свинины, произведенной в Рязанской области.

Численность работников выросла с 69 человек в 2008 году до 479 человек. Средний возраст сотрудников – 37 лет. Чистая прибыль за прошлый год – 818 миллионов рублей.

В планах – строительство новой производственной площадки «С», завершение строительства убойного цеха в Кораблинском районе с целью создания полной технологической цепочки: от производства собственных комбикормов до продажи мяса конечному потребителю.

В честь 10-летия ООО «Вердазернопродукт» руководители и рядовые работники предприятия удостоены высоких наград. В частности, генеральному директору Андрею Парахневичу присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России».

Подготовлено по материалам сайта ryazagro.ru

Статья опубликована в номере 225 (5266) от 02 декабря 2016 года
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