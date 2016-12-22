Неделя глазами экспертов

Галина Воробьева,

председатель правления Рязанского регионального отделения

Союза пенсионеров России:

– 26 ноября я присутствовала на съезде Союза пенсионеров России, проходившем в Москве. На нем обсуждались различные вопросы, касающейся улучшения жизни представителей старшего поколения. На съезд приехали делегаты из 71 региона страны. Каждый из участников делился своим опытом, и можно было почерпнуть много полезного. Кроме того, мы кое-что поменяли в уставе нашей организации, приблизив его к реалиям сегодняшнего дня. Также съезд избрал председателя Союза пенсионеров – им вновь стал Валерий Рязанский.

В понедельник, 28 ноября, вместе с Пенсионным фондом России я принимала участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню матери. На празднике был вручен 50-тысячный сертификат на материнский капитал. Надо сказать, это очень действенная мера поддержки государством рождения второго ребенка, мера, повышающая статус матери, стимулирующая рост рождаемости.

Порадовала меня новость о том, что в Рязанской области наконец принят социальный кодекс. Я присутствовала на обсуждении этого законопроекта с общественностью в областной Думе и считаю, что он очень полезен для рязанцев. Все льготы, меры социальной поддержки, которые раньше были разбросаны по многим законам, теперь собраны в одном документе. Люди часто обращаются в Союз пенсионеров с какими-то вопросами, и нам порой непросто найти ответ. А теперь мы знаем, какой закон надо открывать в первую очередь.

Инна Сучкова,

координатор программ благотворительного фонда

«ДетскиеДомики»:

– Неделя запомнилась мне, в первую очередь, благотворительной акцией «Щедрый вторник», проходившей 29 ноября. Это Всемирный день благотворительности, инициатива проведения которого родилась в 2012 году и к которому присоединилось уже более 70 стран. В том числе впервые акцию поддержала Россия. В этот день люди во всем мире делают добрые дела, поддерживают какие-то благотворительные организации и рассказывают об этом, призывая присоединиться других. Мне хотелось распространить информацию об этой акции среди жителей Рязани, чтобы они тоже поучаствовали. В итоге хорошо откликнулись школы и детские сады, а вот коллективы организаций и предприятий, на которые мы рассчитывали, в основном остались в стороне. Наверное, это связано с тем, что люди у нас пока мало знают об этой инициативе, может быть, привыкли по традиции делать добрые дела к Новому году, а может, свое влияние оказывает кризис. Даже участников нашей традиционной акции по сбору подгузников «Сухая попа», приуроченной к «Щедрому вторнику», на этот раз оказалось ощутимо меньше, чем обычно. Но как бы то ни было, напомню, что помогаем детям мы круглогодично, и желающие сделать пожертвование через фонд могут поддержать нас в любое время. Многие почему-то думают, что мы помогаем только Рязанскому дому ребенка. На самом деле подгузники очень нужны во многих других учреждениях – мы сотрудничаем более чем с двадцатью. Также требуются канцтовары, средства гигиены, детские книги. Мы будем благодарны любой помощи, однако все это должно быть новое или в идеальном состоянии.