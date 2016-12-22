Областная общественно-политическая газета
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02.12.2016
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№225 (5266) |
Третья полоса
Событие
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Самостоятельный курс

Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию
Самостоятельный курс

Послание Президента является программным документом о направлениях развития страны на ближайшую перспективу. Большое внимание в обращении к законодателям в этом году было уделено вопросам развития социальной сферы, экономики и внутренней политики.

О единстве

Глава государства указал, что, как это не раз было в истории, решение стоящих перед страной задач происходит в сложных условиях. «И народ России вновь убедительно доказал, что способен отвечать на непростые вызовы, отстаивать и защищать национальные интересы, суверенитет и независимый курс страны», – подчеркнул он.

«Трудностей и проблем сейчас хватает, есть понимание их причин, а главное – уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем», – сказал Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что граждане объединились вокруг патриотических ценностей не потому, что всем довольны и все их устраивает. По его словам, в основе такого единства – готовность работать ради России, искренняя забота о ней.

При этом граждане рассчитывают, что им будут созданы широкие и равные возможности для самореализации, для воплощения в жизнь предпринимательских, творческих, гражданских инициатив. Люди рассчитывают на уважение к своим правам, свободам и труду, указал Путин.

О борьбе с коррупцией

Говоря о проблемах государства, Президент отдельно остановился на теме борьбы с коррупцией. «В последние годы было немало громких дел в отношении чиновников муниципального, регионального, федерального уровня», – сказал он. «Абсолютное большинство госслужащих – честные, порядочные люди, работающие на благо страны, – подчеркнул Президент. – Но ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти».

При этом он предостерег правоохранительные органы от того, чтобы создавать вокруг громких дел о коррупции информационный шум. «У нас, к сожалению, стало практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев. И нередко этим грешат сами представители следственных, правоохранительных органов», – сказал Президент. «Хочу обратить, коллеги, ваше внимание на это и сказать, что борьба с коррупцией – это не шоу. Она требует профессионализма, серьезности и ответственности», – подчеркнул Путин.

О медицине

В послании Путин остановился на развитии медицины, отметив, что регулярная переподготовка врачей в России будет организована с будущего года и специалисты сами будут выбирать, где повысить квалификацию. Он также заявил, что информационные технологии помогут контролировать оборот жизненно важных лекарств и избавиться от подделок.

Президент обратил внимание на необходимость освободить врачей от заполнения большого количества отчетов и справок, предоставив им больше времени для общения с пациентами. Он предложил также в течение ближайших двух лет подключить к скоростному Интернету все российские больницы и поликлиники. «Это позволит даже в отдаленном городе и поселке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник», – сказал глава государства. Необходима, по его словам, и хорошая оснащенность санитарной авиацией, прежде всего в Сибири, на Севере и Дальнем Востоке.

О школах

По словам Президента, школьное образование должно отвечать двум базовым задачам, о которых говорил академик Дмитрий Лихачев: давать знания и воспитывать нравственного человека.

«В основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип: каждый ребенок, подросток одарен, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни. Раскрытие его талантов – это наша с вами задача, в этом – успех России», – подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в России важно сохранить глубину и фундаментальность образования. Он напомнил, что в школы уже вернулось сочинение. «Нужны проекты в театре, кино, на телевидении, в Интернете, которые привлекут внимание молодежи к отечественной литературе, культуре, истории. Школьники должны творчески мыслить, ставить перед собой задачи и решать их», – заявил Путин. При этом он призвал быть осторожными с экспериментами в школе.

Об экономике

Президент заявил, что удалось обеспечить макроэкономическую устойчивость и сохранить резервы, подросли золотовалютные резервы ЦБ. Также, по словам Президента, по итогам года ожидается снижение инфляции ниже 6%. Инфляция в следующем году может достичь плановых показателей и составить 4%, заявил российский лидер. Однако, предостерег он, стабилизация не означает автоматического устойчивого подъема. «Если мы не решим базовые проблемы российской экономики, не запустим в полную силу новые факторы роста, то на годы можем зависнуть возле нулевой отметки. Изначально нам придется постоянно ужиматься, экономить, откладывать на потом свое развитие, и такого мы себе позволить не можем», – сказал Президент. Он поручил правительству к маю разработать предметный план действий до 2025 года, чтобы Россия нарастила позиции в глобальной экономике.

Путин предложил запустить программу цифровой экономики в РФ: «Предлагаю запустить масштабную программу развития экономики нового технологического направления, так называемой цифровой экономики. В ее реализации будем опираться именно на российские компании, на исследовательские и инжиниринговые центры страны. Это вопрос национальной безопасности и технологической независимости страны».

О налогах и  самозанятых гражданах

Путин предложил в течение следующего года рассмотреть предложения по настройке налоговой системы, сделав это с участием деловых объединений, а в 2018 году подготовить и принять все соответствующие поправки в законодательство и Налоговый кодекс. «Мы должны так ориентировать нашу налоговую систему, чтобы она работала на главную цель – стимулирование деловой активности, на рост экономики и инвестиций, создавала конкурентные условия для развития наших предприятий», – поставил задачу глава государства.

Кроме того, Президент поручил четко определить правовой статус самозанятых граждан в течение 2017 года, исключив трактовку их работы как незаконную предпринимательскую деятельность. Путин отметил, что «каждый, кто честно трудится в бизнесе или как наемный работник, должен чувствовать, что государство и общество на его стороне».

По материалам ТАСС и сайта www.kremlin.ru

Статья опубликована в номере 225 (5266) от 02 декабря 2016 года
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