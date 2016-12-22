Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
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02.12.2016
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№225 (5266) |
Третья полоса
Событие
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Задачи для региона

Губернатор Олег Ковалев принял участие в церемонии оглашения послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ

По словам губернатора Олега Ковалева, все, что Президент РФ говорил в послании, актуально для каждого региона, в том числе для Рязанской области. «Очень важной считаю задачу сохранения человеческого капитала. Это включает в себя улучшение работы первичного звена системы здравоохранения, укрепление сферы образования, в частности строительство школ и многое другое. По всем направлениям мы будем вести активную работу», – сказал глава региона.

Губернатор отметил, что большое внимание Президент РФ уделил развитию экономики. «Здесь тоже есть региональная составляющая: снижение административных барьеров, создание условий, способствующих самозанятости населения, поддержка различных форм бизнеса. В регионе уделяется большое внимание этим вопросам. Работу будем продолжать, чтобы бизнес чувствовал себя уверенней, а значит, давал прирост экономике», – подчеркнул Олег Ковалев. Говоря о перспективах расширения выпуска гражданской продукции рязанскими предприятиями ОПК, губернатор отметил, что сейчас ее объем составляет около 10-12%. «Считаю, что в ближайшие 3-4 года его надо доводить до 30%, а при хорошей конъюнктуре и выше. У предприятий ОПК есть хорошие наработки, и они должны реализовываться. Мы приняли региональный закон о промышленной политике, создали Фонд развития промышленности. Это тоже возможность поддержать выпуск гражданской продукции предприятиями ОПК», – сказал глава региона.

Говоря о развитии кадрового потенциала, глава региона отметил, в числе прочего, что в 2017 году планируется создание технопарка, где дети будут познавать основы инженерных профессий, востребованных сегодня в реальной экономике.

Губернатор отметил, что в послании было уделено много внимания АПК. В Рязанской области это один из ведущих секторов экономики. Работа по его развитию активно продолжается. «Это важнейшая тема, которая во многом зависит от деятельности региональных властей. Показатели в сфере АПК региона растут в течение нескольких лет. К примеру, по валовому надою молока в этом году мы вый­дем с плюсом к прошлому году в 4,2-4,3%. Производство продукции увеличится на 30-40% с реализацией в регионе российско-китайского инвестпроекта по строительству мощного молочного комплекса. В растениеводстве мы вышли на показатели, которые считались когда-то рекордными. Теперь это норма, от которой надо двигаться дальше», – сказал губернатор. По его словам, в числе основных задач, стоящих перед региональным АПК, укрепление пищевой и перерабатывающей отраслей, повышение конкурентоспособности сельхозпродукции, повышение плодородия почв, вовлечение в оборот залежных земель.

Кроме того, глава региона отметил, что в Рязанской области будет усилена работа по привлечению НКО к предоставлению социальных услуг. «В этом плане регион имеет серьезные резервы. У нас есть хорошие примеры работы НКО с инвалидами, детьми, оставшимися без попечения родителей, по развитию спорта. Эту практику мы будем учитывать», – сказал Олег Ковалев.

Губернатор подчеркнул, что по каждому направлению, обозначенному в послании, в регионе ведется работа, но предстоит сделать еще больше. «Мы проанализируем все задачи, которые были поставлены Президентом РФ В.В. Путиным в послании, и выработаем на уровне региона меры по их реализации»,– отметил Олег Ковалев.

Статья опубликована в номере 225 (5266) от 02 декабря 2016 года
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