В регионе растет рождаемость

Областная общественно-политическая газета
21:13 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеСпортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната Рязанская облдума завершила осеннюю сессию Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора В Рязани сгорел автомобиль Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий В Рязани для «Театральной России» ищут новое место В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» В Рязани отметили День энергетика Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали
Главная страница / Новости Рязани и области
02.12.2016
Просмотров: 363
№225 (5266) |
Вторая полоса
Событие
Версия для печати

В регионе растет рождаемость

Об этом 1 декабря заявила заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец
Автор фото: Сергей Ларин | В регионе растет рождаемость
Фото: Сергей Ларин.

В ходе селекторного совещания с представителями регионов заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец отметила: «Тема повышения рождаемости – сложная, мы это видим по всем субъектам РФ. Но у нас есть регионы, которые показывают, что работать можно, и дают убедительный результат», – сказала Ольга Голодец. По ее словам, например, Рязанская область показывает плюс 280, а Смоленская – минус 297.

Губернатор Олег Ковалев отметил, что в Рязанской области уделяется самое серьезное внимание улучшению демографической ситуации. «Тема очень важная. Ей уделил большое внимание в ежегодном послании Федеральному Cобранию Президент РФ В.В. Путин. Глава государства подчеркнул, что главный смысл всей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России», – сказал Олег Ковалев. По словам губернатора, в регионе ведется большая работа по развитию системы медицинской помощи женщинам и детям. В результате показатель младенческой смертности за 10 месяцев 2016 года составил 4,3%, что меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Демографическая ситуация значительно улучшилась с открытием в регионе перинатального центра. С 2011 года в ОКПЦ родилось 16404 ребенка, из них 418 двоен и 19 троен, 2253 ребенка с низкой массой тела (до 2500 граммов). За прошедший период стационарная помощь оказана 28,5 тыс. женщинам, пролечено 2,6 тыс. новорожденных и недоношенных детей. Для оказания скорой медицинской помощи женщинам и детям в области организованы выездные бригады ОКПЦ. На базе центра работает перинатальный консилиум в составе ведущих специалистов региона. В работе широко используются возможности телемедицины, в том числе для связи с лучшими федеральными клиниками.

Статья опубликована в номере 225 (5266) от 02 декабря 2016 года
Решаем сообща
Состоялось совместное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ЦФО
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Главное – профилактика
В Рязанском центре по борьбе со СПИДом побывали представители правительства области и журналисты
Михаил Скрипников
Событие
Самостоятельный курс
Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию
Событие
Лицейская годовщина
Одна из лицейских школ Рязани отметила 25-летие
Татьяна Клемешева
АПК
Вести АПК
Событие
Неделя глазами экспертов
Читатель - газета
Будет ли меняться система городского освещения?
Читатель - газета
Сладость – в радость
Читатель - газета
Крутилин поможет
Татьяна Банникова
Читатель - газета
Важный документ за пару минут
Читатель - газета
Газопровод строили мы!
Актуально
Берегите нервы
Актуально
«Яндекс» запишет к доктору
Компания готовит сервис оказания дистанционных медицинских услуг, помогающий докторам связаться по видеосвязи с пациентами
Собеседник
Будни районного суда
Будем учиться работе с коллегией присяжных
Культура
Об одном – на разных языках
XI Международный медиафорум молодых журналистов Европы и Азии «Диалог культур» глазами наших участников
Спорт
Сила, ум и красота
В областном центре выбрали лучшую спортшколу и ее представителей
Елена Серебрякова
Спорт
Осваиваем роуп скиппинг
Руслан Немировский стал в новом для себя виде спорта победителем Кубка ЦФО
Вячеслав Астафьев
Спорт
В честь маршала Жукова
Рязанцы окунулись в прорубь вместе с пятикратной чемпионкой мира по зимнему плаванию Ниной Ермиловой
Вячеслав Астафьев
Спорт
Новости спорта
Вячеслав Астафьев
РВ ТВ
Слово правит миром
Павел Любимцев – о занимательных историях, чтецком искусстве и актерской профессии
Димитрий Соколов
Тема дня
Редкости на экране
Как и где в Рязани смотрели и смотрят «малое кино»
Татьяна Клемешева
Наши новости
Ради мира на земле
25 лет назад рабочая группа приступила к созданию «Книги Памяти» Рязанской области
Елена Серебрякова
Наши новости
Гражданам XXI века
В Сасовском индустриальном колледже имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова подросткам помогают постигать правовые знания
Наши новости
Детской организации помогут взрослые
Каким быть региональному отделению Российского движения школьников
Татьяна Банникова
Стиль жизни
Мастера на все руки
Индустрия хенд-мейд изделий в Рязани набирает обороты
Елена Серебрякова
Новости
От пятницы до пятницы
Встречи с природой
На стыке осени и зимы
Иван Назаров
Вернисаж
Скромное изящество деталей
Живопись Людмилы Климентовской очаровывает тихой красотой
Татьяна Клемешева
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru