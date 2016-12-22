В регионе растет рождаемость

Об этом 1 декабря заявила заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец

В ходе селекторного совещания с представителями регионов заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец отметила: «Тема повышения рождаемости – сложная, мы это видим по всем субъектам РФ. Но у нас есть регионы, которые показывают, что работать можно, и дают убедительный результат», – сказала Ольга Голодец. По ее словам, например, Рязанская область показывает плюс 280, а Смоленская – минус 297.

Губернатор Олег Ковалев отметил, что в Рязанской области уделяется самое серьезное внимание улучшению демографической ситуации. «Тема очень важная. Ей уделил большое внимание в ежегодном послании Федеральному Cобранию Президент РФ В.В. Путин. Глава государства подчеркнул, что главный смысл всей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России», – сказал Олег Ковалев. По словам губернатора, в регионе ведется большая работа по развитию системы медицинской помощи женщинам и детям. В результате показатель младенческой смертности за 10 месяцев 2016 года составил 4,3%, что меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Демографическая ситуация значительно улучшилась с открытием в регионе перинатального центра. С 2011 года в ОКПЦ родилось 16404 ребенка, из них 418 двоен и 19 троен, 2253 ребенка с низкой массой тела (до 2500 граммов). За прошедший период стационарная помощь оказана 28,5 тыс. женщинам, пролечено 2,6 тыс. новорожденных и недоношенных детей. Для оказания скорой медицинской помощи женщинам и детям в области организованы выездные бригады ОКПЦ. На базе центра работает перинатальный консилиум в составе ведущих специалистов региона. В работе широко используются возможности телемедицины, в том числе для связи с лучшими федеральными клиниками.