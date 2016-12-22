Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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02.12.2016
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№225 (5266) |
Вторая полоса
Событие
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Решаем сообща

Состоялось совместное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ЦФО

В работе принял участие губернатор Рязанской области Олег Ковалев. На совместном заседании трехсторонней комиссии обсуждались вопросы регулирования социально-трудовых отношений. «В ходе работы было подписано трехстороннее Соглашение между работодателями, профсоюзами и властью, предусматривающее повышение степени защиты работников наемного труда и рост заработной платы», – отметил Олег Ковалев.

В Рязанской области отмечается положительная динамика роста заработной платы. Ее уровень по отношению к 2008 году вырос более чем в 2 раза. За девять месяцев текущего года по темпам роста среднемесячной заработной платы регион занимает второе место в ЦФО, по размеру зарплаты – шестое. Начисленная среднемесячная заработная плата в организациях области выросла на 7,2% относительно соответствующего периода прошлого года.

По результатам общероссийского мониторинга в 2015 году Рязанская область отмечена среди лучших и вошла в число регионов, где успешно реализуются межведомственные Соглашения по обеспечению трудовых прав, а также в число семи регионов ЦФО, в которых ситуация в сфере условий и охраны труда оценена как благоприятная.

Кроме того, состоялось заседание Совета и Коллегии при Полномочном представителе Президента РФ в ЦФО по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности. В ходе работы рассматривались темы, связанные с повышением эффективности работы по противодействию коррупции в регионах ЦФО и усилением системы «Безопасный город», которая включает в себя меры по укреплению общественной безопасности, организацию народных дружин, в том числе с участием казачьих общественных объединений. Как отметил Олег Ковалев, обсуждались вопросы обеспечения безопасности общества и граждан, которые находятся как в компетенции федеральных, так и региональных органов власти. «В ходе обсуждения было высказано много конструктивных предложений, и это все найдет отражение в решении», – сказал губернатор.

Статья опубликована в номере 225 (5266) от 02 декабря 2016 года
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