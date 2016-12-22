Главное – профилактика

Областная общественно-политическая газета
21:14 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города В Рязани отметили День энергетика Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора В Рязани для «Театральной России» ищут новое место В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» Рязанская облдума завершила осеннюю сессию В Рязани сгорел автомобиль В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеРяду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Главная страница / Новости Рязани и области
02.12.2016
Просмотров: 356
№225 (5266) |
Вторая полоса
Событие
Версия для печати

Главное – профилактика

В Рязанском центре по борьбе со СПИДом побывали представители правительства области и журналисты

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями функционирует с 1989 года. За это время удалось добиться некоторых успехов в противодействии «чуме XX века».

Но борьба с этим заболеванием по-прежнему остается актуальной проблемой здравоохранения. За 10 месяцев текущего года в области выявлено 240 новых носителей ВИЧ. Это на 8 процентов больше, чем в прошлом году. Врачи связывают это с тем, что все больше людей сдают анализы на антитела к ВИЧ. Сейчас на диспансерном наблюдении находится 2522 жителя региона, лечение получают 1063 человека, в том числе 26 детей, получивших вирус «по наследству» от матерей.

Заместитель председателя правительства области Елена Буняшина осмотрела помещения центра, которые отремонтированы и оснащены самым современным оборудованием. На ремонт было истрачено порядка трех миллионов рублей. В каждом помещении находятся постоянно работающие приборы обеззараживания воздуха. Поменялась планировка этажа, что позволяет пациентам обследоваться анонимно.

– Такой особый день календаря, День борьбы со СПИДом – повод еще раз напомнить обществу об опасности заболевания, о необходимости его профилактики и своевременного выявления, – отметила Елена Буняшина. – Кроме того, центр акушерства и гинекологии отработал методику выявления ВИЧ у беременных, так что сегодня практически все дети от заразившихся матерей рождаются здоровыми.

Рязанской области для приобретения антиретровирусных препаратов выделены федеральные трансферты в размере более 68 миллионов рублей. За счет выделенных федеральных субсидий в размере 7,2 миллиона рублей приобретены тест-системы для диагностики заболевания. Бюджет региона направил 2,3 миллиона рублей на закупку диагностических средств и реактивов для лабораторий.

– Площадь нашего центра расширилась более чем на сто квадратных метров. Теперь у нас большая регистратура с электронной технологией хранения данных, – рассказал заведующий центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рязанского кожвендиспансера Игорь Мартынов. – Важно понимать, что вирус СПИДа в наше время не настолько опасен, как еще десять лет назад. В медицинском мире ВИЧ уже считается не смертельным заболеванием, а неизлечимым хроническим недугом, с которым можно жить. Но это возможно только, если заболевание выявлено на ранней стадии и пациент сразу же встает на учет, получает весь необходимый объем медикаментов регулярно и под наблюдением врача.

В регионе постоянно проводятся различные семинары и лекции, направленные на повышение информированности о безопасном поведении, которое исключает заражение ВИЧ. Мероприятия рассчитаны на самую широкую возрастную аудиторию. В результате среди молодежи инфицированные сегодня выявляются реже, чем среди людей среднего и зрелого возрастов.

Статья опубликована в номере 225 (5266) от 02 декабря 2016 года
Решаем сообща
Состоялось совместное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ЦФО
По материалам официального сайта Правительства области
Самостоятельный курс
Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
В регионе растет рождаемость
Об этом 1 декабря заявила заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Самостоятельный курс
Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию
Событие
Задачи для региона
Губернатор Олег Ковалев принял участие в церемонии оглашения послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Лицейская годовщина
Одна из лицейских школ Рязани отметила 25-летие
Татьяна Клемешева
АПК
Вести АПК
Событие
Неделя глазами экспертов
Читатель - газета
Будет ли меняться система городского освещения?
Читатель - газета
Сладость – в радость
Читатель - газета
Крутилин поможет
Татьяна Банникова
Читатель - газета
Важный документ за пару минут
Читатель - газета
Газопровод строили мы!
Актуально
Берегите нервы
Актуально
«Яндекс» запишет к доктору
Компания готовит сервис оказания дистанционных медицинских услуг, помогающий докторам связаться по видеосвязи с пациентами
Собеседник
Будни районного суда
Будем учиться работе с коллегией присяжных
Культура
Об одном – на разных языках
XI Международный медиафорум молодых журналистов Европы и Азии «Диалог культур» глазами наших участников
Спорт
Сила, ум и красота
В областном центре выбрали лучшую спортшколу и ее представителей
Елена Серебрякова
Спорт
Осваиваем роуп скиппинг
Руслан Немировский стал в новом для себя виде спорта победителем Кубка ЦФО
Вячеслав Астафьев
Спорт
В честь маршала Жукова
Рязанцы окунулись в прорубь вместе с пятикратной чемпионкой мира по зимнему плаванию Ниной Ермиловой
Вячеслав Астафьев
Спорт
Новости спорта
Вячеслав Астафьев
РВ ТВ
Слово правит миром
Павел Любимцев – о занимательных историях, чтецком искусстве и актерской профессии
Димитрий Соколов
Тема дня
Редкости на экране
Как и где в Рязани смотрели и смотрят «малое кино»
Татьяна Клемешева
Наши новости
Ради мира на земле
25 лет назад рабочая группа приступила к созданию «Книги Памяти» Рязанской области
Елена Серебрякова
Наши новости
Гражданам XXI века
В Сасовском индустриальном колледже имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова подросткам помогают постигать правовые знания
Наши новости
Детской организации помогут взрослые
Каким быть региональному отделению Российского движения школьников
Татьяна Банникова
Стиль жизни
Мастера на все руки
Индустрия хенд-мейд изделий в Рязани набирает обороты
Елена Серебрякова
Новости
От пятницы до пятницы
Встречи с природой
На стыке осени и зимы
Иван Назаров
Вернисаж
Скромное изящество деталей
Живопись Людмилы Климентовской очаровывает тихой красотой
Татьяна Клемешева
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru