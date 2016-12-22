Главное – профилактика

В Рязанском центре по борьбе со СПИДом побывали представители правительства области и журналисты

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями функционирует с 1989 года. За это время удалось добиться некоторых успехов в противодействии «чуме XX века».

Но борьба с этим заболеванием по-прежнему остается актуальной проблемой здравоохранения. За 10 месяцев текущего года в области выявлено 240 новых носителей ВИЧ. Это на 8 процентов больше, чем в прошлом году. Врачи связывают это с тем, что все больше людей сдают анализы на антитела к ВИЧ. Сейчас на диспансерном наблюдении находится 2522 жителя региона, лечение получают 1063 человека, в том числе 26 детей, получивших вирус «по наследству» от матерей.

Заместитель председателя правительства области Елена Буняшина осмотрела помещения центра, которые отремонтированы и оснащены самым современным оборудованием. На ремонт было истрачено порядка трех миллионов рублей. В каждом помещении находятся постоянно работающие приборы обеззараживания воздуха. Поменялась планировка этажа, что позволяет пациентам обследоваться анонимно.

– Такой особый день календаря, День борьбы со СПИДом – повод еще раз напомнить обществу об опасности заболевания, о необходимости его профилактики и своевременного выявления, – отметила Елена Буняшина. – Кроме того, центр акушерства и гинекологии отработал методику выявления ВИЧ у беременных, так что сегодня практически все дети от заразившихся матерей рождаются здоровыми.

Рязанской области для приобретения антиретровирусных препаратов выделены федеральные трансферты в размере более 68 миллионов рублей. За счет выделенных федеральных субсидий в размере 7,2 миллиона рублей приобретены тест-системы для диагностики заболевания. Бюджет региона направил 2,3 миллиона рублей на закупку диагностических средств и реактивов для лабораторий.

– Площадь нашего центра расширилась более чем на сто квадратных метров. Теперь у нас большая регистратура с электронной технологией хранения данных, – рассказал заведующий центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рязанского кожвендиспансера Игорь Мартынов. – Важно понимать, что вирус СПИДа в наше время не настолько опасен, как еще десять лет назад. В медицинском мире ВИЧ уже считается не смертельным заболеванием, а неизлечимым хроническим недугом, с которым можно жить. Но это возможно только, если заболевание выявлено на ранней стадии и пациент сразу же встает на учет, получает весь необходимый объем медикаментов регулярно и под наблюдением врача.

В регионе постоянно проводятся различные семинары и лекции, направленные на повышение информированности о безопасном поведении, которое исключает заражение ВИЧ. Мероприятия рассчитаны на самую широкую возрастную аудиторию. В результате среди молодежи инфицированные сегодня выявляются реже, чем среди людей среднего и зрелого возрастов.