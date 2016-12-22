В Рязанской области пройдут профилактические рейды ГИБДД

По информации сайта УМВД России по области, сегодня и в выходные в регионе пройдут профилактические рейды «Нетрезвый водитель», направленные на выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное управление в состоянии опьянения, либо повторный отказ от освидетельствования, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа за это нарушение составляет 200 – 300 тысяч рублей, также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права управления – сроком 3 года.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает автолюбителей не допускать фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Гражданам, употребившим алкогольные напитки, в случае необходимости территориального передвижения находиться исключительно в качестве пассажиров, и не допускать своих близких, находящихся в состоянии опьянения, к управлению транспортными средствами.