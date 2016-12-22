Инспекторы ГИБДД в Рязанской области возьмут водителей общественного транспорта под особый контроль

Как сообщает сайт УМВД России по области, в регионе с 5 по 12 декабря сотрудники ГИБДД проведут профилактические рейды, направленные на пресечение нарушений водителями пассажирского транспорта. В случае выявленных нарушений в отношении водителей пассажирского транспорта, индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц сотрудники ГИБДД будут применять меры административного воздействия.