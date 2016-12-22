Ведущие столичные эксперты по туризму поделились опытом работы с рязанским коллегами

Двухдневный семинар был организован для сотрудников предприятий туристской индустрии, регионального информационного центра, администраций муниципальных образований области. Главными на семинаре стали вопросы повышения качества туристского обслуживания и создания востребованных туристических маршрутов. В рамках семинара состоялись тренинги и мастер-классы, которые провели ведущие эксперты в сфере туризма из города Москвы.

Обсуждались вопросы, касающиеся повышения туристической привлекательности муниципальных образований региона, продвижения туристических ресурсов Рязанской области, создания новых востребованных маршрутов и объектов показа. Кроме того, речь шла о современных тенденциях развития рынка гостиничных услуг, совершенствовании качества обслуживания туристов.

Источник: сайт правительства Рязанской области