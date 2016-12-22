Житель Рязанской области украл у соседа холодильник

Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы

По информации сайта УМВД России по области, в полицию обратился 47-летний житель рабочего поселка Сараи и сообщил, что несколько недель отсутствовал дома, а когда вернулся, то обнаружил, что из его дома пропал холодильник. При этом дверь в дом была закрыта на ключ, а все окна заперты изнутри. Стражи правопорядка не обнаружили следов взлома и предположили, что злоумышленник мог воспользоваться запасным ключом от входной двери, который хозяин дома спрятал около крыльца.

Сотрудники полиции предположили, что к хищению причастен сосед пострадавшего. Полицейские разыскали неработающего 24-летнего мужчину, проживавшего рядом с домом, где была совершена кража. В жилище молодого человека и обнаружили краденый холодильник. Как выяснили сотрудники полиции, воспользовавшись запасным ключом, злоумышленник проник в дом, осмотрелся и решил, что сможет выгодно продать холодильник, если удастся его забрать. Молодой человек сходил к себе домой и взял из сарая тачку, на которую и погрузил технику.

Краденое изъято. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.