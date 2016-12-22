С «Музеем в чемодане» познакомились юные читатели рязанской областной детской библиотеки

В областную детскую библиотеку пришли необычные гости. Галина Анатольевна Артемьева из школы № 40 вместе со своими учениками-помощниками принесла читателям «Музей в чемодане».

Юные хранители музея открыли свой необычный саквояж и показали гостям библиотеки уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны, находящиеся в фонде школьного музея.

Экскурсоводы рассказали о битве под Москвой и о том, какое обмундирование было тогда у воинов. У каждого солдата было оружие, боеприпасы, гранаты, капсула с личными данными. Еще они носили с собой железную кружку и алюминиевую ложку для обеда.

У всех воинов был санитарный индивидуальный пакет, внутри которого лежали бинт и вата, с их помощью солдат мог в любой момент перевязать себе и товарищу легкую рану.

Детям показали подлинные письма с войны и научили их складывать письма в треугольники.

Тематическая экскурсия о великой битве под Москвой никого не оставила равнодушным.

Фото ЦЭСДБ г. Рязани