В Рязани, в актовом зале гостиницы «Ловеч», прошла областная научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню качества и Европейской неделе качества

В работе конференции приняли участие главный федеральный инспектор в Рязанской области Владимир Сарафанов, президент Рязанской областной торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов, руководители предприятий и организаций области. Открыл конференцию директор Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Рязанской области Николай Дронов.

Участники конференции обсудили вопросы, связанные с повышением качества товаров и услуг и продвижением их на отечественный рынок. На конференции также были названы рязанские победители Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». Среди них продукция Рязанской нефтеперерабатывающей компании, Старожиловского молочного комбината, ООО «Авангард», Рязанского кирпичного завода», услуги ПАО завод «Красное знамя», а всего 44 предприятия.

Лауреаты и дипломанты конкурса внесены в каталог «100 лучших товаров России» и получили право использовать логотип в рекламных целях.