Рязанец стал одним из победителей всероссийского фестиваля «Русские рифмы»

В Москве прошел финальный этап ключевого события для молодых писателей – Всероссийского литературного фестиваля «Русские рифмы». Конкурс собрал самых ярких и талантливых молодых прозаиков и поэтов.

По итогам очного тура, который состоялся в Нижнем Новгороде 28 – 29 ноября, в финал прошел 31 участник. Среди них четверо рязанских поэтов – Ксения Янкина, Мария Тухватулина, Александр Логунов, Дмитрий Шашкин.

Во время своих заключительных выступлений в столице 16 поэтов показали не только качественные и интересные произведения, но и проявили умение держать себя на сцене, продемонстрировали артистизм. У 15 прозаиков была другая задача – отрывки из их текстов прочли актеры мастерской Лины Арифулиной. Им необходимо было поработать с выступающими, дать понимание, что они хотели донести до зрителя своим творчеством.

Вечером в Государственном музее А.С. Пушкина состоялась торжественная церемония закрытия и награждения Всероссийского литературного фестиваля «Русские рифмы».

Победителей определили в 10 номинациях. Лучшим в категории произведений о природе «Какая ночь, как воздух чист» стал магистрант Рязанского радиотехнического университета Александр Логунов. Темы его творчества – природа, город, любовь. В своих произведениях Александр затрагивает тему экологии и отрицательного влияния на человека техногенных загрязнений.

Главной наградой для писателей и поэтов стала возможность публикации в «ЭКСМО-АСТ». Произведения победителей попадут в сборники «Русские рифмы. Поэзия» и «Русское слово. Проза».