В Рязани состоялся праздник, приуроченный к Международному дню инвалидов

Он прошел сегодня, 2 декабря, в Центре социальной реабилитации инвалидов. Был организован концерт, на котором выступили взрослые подопечные центра. А для детей представление показали артисты Рязанского театра кукол.

Собравшихся поздравили заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина и министр социальной защиты населения области Денис Боков. Как отметила Елена Буняшина, в Рязанской области уделяется большое внимание созданию безбарьерной среды, созданию необходимых условий для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что в настоящее время в Рязанской области проживает более ста сорока шести тысяч инвалидов, около трех с половиной тысяч из них – дети. На обслуживании в учреждениях, подведомственных министерству социальной защиты населения, состоят около четырех тысяч человек.