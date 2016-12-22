В Рязанской области подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования

В 2016 году в регионе в одиннадцатый раз проводился смотр-конкурс на лучшую организацию шефской работы в системе образования. Торжественное награждение победителей прошло в правительстве области.

Вручая награды, губернатор Олег Ковалев подчеркнул, что шефское движение в регионе набирает обороты. В настоящее время у 83 процентов школ, детских садов, ссузов есть шефы, которые помогают им развиваться, решать насущные проблемы.

– Мы признательны за то, что вы делаете для детей Рязанской области, за социально ответственный подход в работе. Будем стараться вместе делать все, чтобы Рязанская область выглядела достойно, – обратился к победителям смотра-конкурса глава региона, напомнив, что особое внимание социальной сфере уделил в своем Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин.

Победителями смотра-конкурса стали 15 предприятий. Итоги подводились по четырем номинациям, в каждой определены победители и лауреаты. В номинации «Социальное партнерство: шефы и школа города» победителями стали ООО «Газпромнефть – Рязанский завод битумных материалов» и ООО «Строительный Союз светлый». В номинации «Социальное партнерство: шефы и сельская школа» – в лидерах ООО «Авангард» и московская адвокатская фирма «Юстина». В номинации, посвященной партнерским отношениям с детскими садами, лучшим признан опыт ООО «Строй-Гарант», ООО АПК «Горловский», ООО «Касимов-Древ». Победителем в номинации «Социальное партнерство: шефы и профессиональная образовательная организация» стало АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания».