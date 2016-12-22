В Рязани прошел Праздник открытых сердец

В одном из торговых центров города состоялся День доброты и милосердия, в котором приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители. Организаторами праздника выступили сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения Рязани.

– Мы рады, что вы нашли возможность прийти на Праздник открытых сердец, – обратилась к родителям и детям директор комплексного центра социального обслуживания населения Рязани Ольга Постникова. – Я сама – мама троих детей, и знаю, сколько внимания они требуют. А если ребенок особенный, то вся жизнь подчинена особым правилам. Наш праздник показывает, что у всех должны быть равные возможности, и каждая личность индивидуальна. Пусть будет больше улыбок и радости!

Для юных гостей праздника работали различные развлекательные площадки: мастер-классы по изготовлению закладок для книг, игрушек из воздушных шаров, станция с аквагримом и «сладкий» стол. Аниматоры комплексного центра провели для детей активные игры и викторины, связанные с миром животных. Завершился праздник просмотром мультфильма.