В Рязани более 70 машин спецтехники задействованы в работе по очистке дорог от снега

По информации сайта администрации города, снега вывозят с улиц Ленина, Подбельского, площади Победы. В очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов было задействовано 4 трактора, привлечены более 200 работников Дирекции благоустройства города.

Опасные участки автодорог обрабатывают пескосоляной смесью. Очищенные тротуары также обрабатываются пескосоляной смесью с помощью техники и вручную.