В рязанской библиотеке имени Горького состоялась патриотическая акция, посвященная Дню неизвестного солдата

Областная общественно-политическая газета
21:11 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Рязанская облдума завершила осеннюю сессию Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната В Рязани отметили День энергетика На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее В Рязани для «Театральной России» ищут новое место О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеВ Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи В Рязани сгорел автомобиль В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона
Главная страница / Новости Рязани и области
02.12.2016
Просмотров: 303
Общество
Версия для печати

В рязанской библиотеке имени Горького состоялась патриотическая акция, посвященная Дню неизвестного солдата

Автор фото: Вячеслав Астафьев | В рязанской библиотеке имени Горького состоялась патриотическая акция, посвященная Дню неизвестного солдата
Фото: Вячеслав Астафьев.

Памятная дата будет отмечаться завтра, 3 декабря. В этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Решение об учреждении Дня неизвестного солдата было принято Госдумой в октябре 2014 года.

В канун памятной даты в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького встретились поисковики, волонтеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители военного комиссариата – все, кто участвовал в поиске без вести пропавших на фронтах войны бойцов.

Поисковые клубы «Ока», «Долг» Рязанского медицинского университета и «Поиск» Академии ФСИН России организовали в фойе выставку экспонатов времен Великой Отечественной войны, найденных во время раскопок на «Вахте Памяти» в Смоленской, Орловской, Ленинградской, Тульской, Новгородской и Тверской областях.

О своем четвертьвековом поиске собравшимся рассказала руководитель рабочей группы по изданию Книги Памяти Рязанской области Ильда Николаевна Антошина. Подключились к поиску без вести пропавших и члены детской областной общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» (школы №47 г. Рязани). Они выступили с презентацией результатов работы по поиску солдат, погибших в Нюрнберге.

Представители военного комиссариата Рязанской области вручили родственникам старшего сержанта Алексея Саврасова за проявленные мужество и героизм удостоверение о награждении его орденом Отечественной войны первой степени. Ордена сейчас родственникам не вручаются, поэтому копию ордена получила дочь Алексея Ивановича – Галина Алексеевна Алтуфьева.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
19:14
Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года
18:58
Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде
18:56
В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона
18:47
Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора
18:27
С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее
18:23
Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната
18:22
В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города
17:47
Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»
17:46
Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства
17:44
В Рязани отметили День энергетика
16:15
В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет
15:59
В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий
15:56
В Рязани для «Театральной России» ищут новое место
15:55
Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм
15:49
Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина
15:49
На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали
15:40
Рязанская облдума завершила осеннюю сессию
15:32
О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли
15:12
В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну
14:33
Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты»
13:58
В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
13:54
В Рязани сгорел автомобиль
12:46
Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства
12:26
В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи
12:20
Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию
12:11
В Рязанской области сгорел дом и хозпостройка
12:05
Жители ряда домов Рязани остались без холодной воды
11:53
Школьникам Рязани перед новогодними каникулами напомнят о правилах поведения на железной дороге
11:52
За ночь с улиц Рязани вывезли более 1500 кубометров снега
11:42
Рязанские студенты засветились на региональном фестивале
11:25
Движение по проезжей части по ул. Свободы в Рязани (в районе РГУ) полностью восстановят в течение дня
10:36
В Рязани полицейские раскрыли кражу
10:29
За сутки в Рязанской области произошло 36 ДТП
10:28
В Рязанской области «ГАЗ» столкнулся с иномаркой
10:18
За 11 месяцев сотрудники правоохранительных органов Рязанской области допустили более 10 тысяч нарушений при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях
09:59
Два пожарных автомобиля тушили возгорание в жилом доме в Рязанской области
09:24
За сутки в Рязанской области зафиксировали 21 преступление и происшествие
09:02
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поздравил жителей региона с Днем энергетика
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru