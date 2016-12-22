В рязанской библиотеке имени Горького состоялась патриотическая акция, посвященная Дню неизвестного солдата

Памятная дата будет отмечаться завтра, 3 декабря. В этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Решение об учреждении Дня неизвестного солдата было принято Госдумой в октябре 2014 года.

В канун памятной даты в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького встретились поисковики, волонтеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители военного комиссариата – все, кто участвовал в поиске без вести пропавших на фронтах войны бойцов.

Поисковые клубы «Ока», «Долг» Рязанского медицинского университета и «Поиск» Академии ФСИН России организовали в фойе выставку экспонатов времен Великой Отечественной войны, найденных во время раскопок на «Вахте Памяти» в Смоленской, Орловской, Ленинградской, Тульской, Новгородской и Тверской областях.

О своем четвертьвековом поиске собравшимся рассказала руководитель рабочей группы по изданию Книги Памяти Рязанской области Ильда Николаевна Антошина. Подключились к поиску без вести пропавших и члены детской областной общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» (школы №47 г. Рязани). Они выступили с презентацией результатов работы по поиску солдат, погибших в Нюрнберге.

Представители военного комиссариата Рязанской области вручили родственникам старшего сержанта Алексея Саврасова за проявленные мужество и героизм удостоверение о награждении его орденом Отечественной войны первой степени. Ордена сейчас родственникам не вручаются, поэтому копию ордена получила дочь Алексея Ивановича – Галина Алексеевна Алтуфьева.